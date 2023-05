Schon in den frühen 1980er-Jahren waren Spieler nicht nur Fans von Fantasy-Literatur, auch Rollenspiele wie Dungeons & Dragons kamen bei der breiten Masse an. Das ist auch die Zeit, in der sich Videospiele verbreiteten und ihr könnt euch jetzt ein Wunderwerk aus dieser Zeit völlig kostenlos sichern.

Hat das Rollenspiel-Genre mit revolutioniert: Die Ultima-Reihe

Die RPG-Reihe Ultima und ihr Vorgänger Wizardry waren eine völlig neue Art von Computerspielen – nicht nur technisch beeindruckend, sondern für die damaligen Zeiten auch in ihrem Design revolutionär.

Während Wizardry vor allem als Dungeon Crawler glänzte, also ein Spiel, in dem Dungeons eine große Rolle spielen, wagten sich die Entwickler von Ultima bereits an eine offene Welt. Bei den Spielern kamen die Erzählweise und das Rollenspiel-System gut an. Bei der Ultima-Reihe selbst schlüpft man in die Rolle eines Helden, der die Welt retten und das Böse besiegen muss.

Die Spielreihe ist durchaus als komplex zu beschreiben, denn in dieser RPG-Reihe gilt es außerdem Entscheidungen zu treffen, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen und den Charakter formen. Zusätzlich bietet das Kampfsystem zahlreiche Möglichkeiten, um den Charakter zu verbessern.

Kostenlos bei GOG: Sichert euch ein Ultima-Spiel völlig gratis

Noch immer gehören Spiele wie Wizardry und die Ultima-Reihe zu den zeitlosen Klassikern. Die Spiele haben zahlreiche Nachfolger und Ableger hervorgebracht und beeinflussen das Rollenspiel-Genre bis heute. Wer sich selbst von der Faszination von Ultima überzeugen möchte, kann sich auf der Plattform GOG mit Ultima 4: Quest of the Avatar völlig kostenlos sichern (Quelle: GOG).

Ein weiterer Vorteil: Bei GOG sind alle Spiele DRM-frei, also ohne Kopierschutz erhältlich.