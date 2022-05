Mit dem WH-1000XM5 hat Sony seinen neuen Flaggschiff-Kopfhörer präsentiert. Neben einer noch besseren aktiven Geräuschunterdrückung soll sich auch der Klang der Sony-Kopfhörer verbessert haben – was sich beim gestiegenen Preis bemerkbar macht.

Sony WH-1000XM5: Neuer Kopfhörer mit starker ANC

Nach dem beliebten Modell WH-1000XM4 aus dem Jahr 2020 steht mit dem Kopfhörer WH-1000XM5 ein Nachfolger bereit. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass Sony nach langer Zeit mal wieder das Design und die Materialien verändert hat. Neu ist unter anderem ein synthetisches Soft-Fit-Leder bei den Ohrpolstern, das für ein noch angenehmeres Tragegefühl sorgen soll. Der Kopfhörer wiegt 250 Gramm.

Schon das Vorgängermodell galt als Referenz, wenn es um die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) geht. Hier hat Sony nach eigenen Angaben noch eine Schippe draufgelegt, um Umgebungsgeräusche noch effektiver mit Gegenschall auszublenden. Beim WH-1000XM5 stehen dazu acht statt vier Außenmikrofone bereit. Auch Wind soll kein Problem bereiten. Die beiden ANC-Prozessoren passen sich zudem an die jeweiligen Hörgewohnheiten des Trägers an. Ein Transparenzmodus ist weiter mit dabei, der kurzfristig mit der Hand an der Hörmuschel aktiviert werden kann.

Sony zufolge beträgt die Akkulaufzeit bei eingeschaltetem ANC 30 Stunden, bei ausgeschaltetem 40 Stunden. Aufgeladen wird der Kopfhörer über USB-C, der Ladevorgang beläuft sich auf 3,5 Stunden (Quelle: Sony).

Statt Bluetooth 5.0 kommt beim Sony WH-1000XM5 Bluetooth 5.2 zum Einsatz. Die Bluetooth-Codecs SBC, AAC und LDAC werden ebenso unterstützt wie eine Multipoint-Funktion. Über Sonys „DSEE Extreme“ soll sich komprimierte Musik zudem spürbar besser anhören.

Mehr zu den Sony WH-1000XM5 im Video:

Sony WH-1000XM5: Kopfhörer mit starker ANC und Akkulaufzeit

Sony WH-1000XM5 für 419 Euro

Für seinen neuen Flaggschiff-Kopfhörer möchte Sony 419 Euro haben, der Vorgänger ging noch für 379 Euro in den Verkauf. Interessenten können den WH-1000XM5 in schwarzer und grauer Variante ab sofort vorbestellen (bei Sony ansehen), die Lieferung erfolgt dann ab dem 20. Mai 2022. Eine Tragetasche ist im Paket enthalten.