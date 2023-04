Auf Steam kann ein neues Survival-Spiel die Fans vom Start weg überzeugen. Die Early-Access-Phase des Abenteuer-Spiels Survival: Fountain of Youth sorgt in der Community für jede Menge positive Reaktionen.

Survival-Fans haben auf Steam einen neuen Geheimtipp für sich entdeckt. Das Spiel Survival: Fountain of Youth ist am 19. April 2023 in die Early-Access-Phase auf der Plattform gestartet und hat sich zum Release direkt in der Bestseller-Liste etabliert. Den ersten Bewertungen zufolge hat das Open-World-Spiel jede Menge Potenzial.

Survival: The Fountain of Youth feiert erfolgreichen Steam-Start

In Survival: The Fountain of Youth überlebt ihr mit Ach und Krach einen Schiffbruch im 16. Jahrhundert und findet euch gestrandet auf einer Karibik-Insel wieder. Dort müsst ihr nicht nur mit knappen Ressourcen haushalten und die gefährliche Fauna im Zaum halten, sondern könnt gleichzeitig die Überreste einer alten Zivilisation erkunden.

Schaut euch hier den Trailer zur Early-Access-Phase von Survival: The Fountain of Youth an:

Survival: The Fountain of Youth Trailer

Noch befindet sich Survival: The Fountain of Youth in der Early-Access-Phase, es ist also noch nicht auf Hochglanz poliert. Trotzdem bekommt das Abenteuerspiel von der Community bereits jede Menge Lob und steht derzeit bei einer sehr positiven Wertung nach etwas mehr als 220 abgegebenen Stimmen. Dank des traditionellen Release-Rabatts auf Steam könnt ihr euch das Spiel jetzt noch bis zum 26. April für 20,69 Euro statt 22,99 Euro schnappen.

Survival: Fountain of Youth Odinsoft Inc.

Steam-Charts: Neues Survival-Game steigt in den Top 10 ein

Kurz nach dem Release konnte sich Survival: The Fountain of Youth in den Steam-Charts einen starken sechsten Platz erarbeiten. Damit war es zwischenzeitlich das bestplatzierte Survival-Game, denn der Dauerbrenner-Hit Sons of the Forest war nach wochenlanger Charts-Dominanz aus den Top 10 gefallen. (Quelle: Steam)

Ein 10 Jahre altes Strategie-Spiel hat vor Kurzem in den Steam-Charts ebenfalls für Furore gesorgt:

