Bei Amazon Renewed findet man gebrauchte Geräte, die wie neu aussehen und auf ihre vollständige Funktionsfähigkeit überprüft wurden, wesentlich günstiger als zum Neupreis. Doch wie seriös sind die Angebote und sind die Produkte wirkliche Schnäppchen? Lest hier alles Wissenswerte zum Gebrauchtwarenmarkt auf Amazon.de.

Amazon Facts

Nachdem man in den Amazon Warehousedeals bereits Versandrückläufer zu günstigeren Preisen bestellen kann, bietet der Online-Gigant mit Amazon Renewed eine weitere Möglichkeit, beim Kauf von Gebrauchtwaren bares Geld zu sparen. Die Auswahl ist Amazon-typisch riesig: Von Smartphones, Spielkonsolen oder Kameras über Notebooks und Computer bis hin zu Haushaltsgeräten sowie Bürobedarf ist alles zu finden, was das Shopping-Herz begehrt.

Amazon Renewed Erfahrungen: Was sagen Kunden?

Viele Kunden teilen positive Erfahrungen und schätzen die Qualität der Produkte, den Kundenservice und das schnelle Versandangebot. Einige Kunden berichten, dass sie kaum Unterschiede zu neuen Artikeln feststellen konnten und loben die Möglichkeit, Geld zu sparen.

Jedoch gibt es auch kritische Stimmen, die von Problemen mit der Funktionalität oder dem Zustand der Produkte berichten. In solchen Fällen hilft der Amazon Kundenservice in der Regel weiter und bietet Lösungen an. Generell sind die Erfahrungen überwiegend positiv, wobei es wichtig ist, die Produktbeschreibungen und Kundenbewertungen genau zu lesen, um mögliche Enttäuschungen zu vermeiden.

1 Jahr Garantie auf alles bei Amazon Renewed

Amazon Renewed bietet seinen Kunden nicht nur generalüberholte, gebrauchte und geöffnete Artikel zu reduzierten Preisen, sondern gewährt auch eine einjährige Garantie auf alle Produkte. Dieses Angebot soll das Vertrauen von Amazon in die Qualität der aufbereiteten Artikel unterstreichen und zusätzliche Sicherheit für die Käufer schaffen.

Die einjährige Garantie deckt eventuelle Mängel oder Funktionsstörungen ab, die während der Nutzung auftreten können. Die Garantie ist ein wichtiger Aspekt, der dazu beitragen soll, dass Kunden bei Amazon Renewed einkaufen und dabei von günstigeren Preisen profitieren können, ohne auf Sicherheit und Qualität verzichten zu müssen.

Kurz & knapp: Welche Vorteile bietet Amazon Renewed?

Das Besondere im Vergleich zu anderen Anbietern ist dabei die Sicherheit, die Amazon seinen Kunden verspricht.

Alle Produkte, die bei Amazon Renewed angeboten werden, sehen aus wie neu und sind voll funktionsfähig .

und sind . Sie sind zudem mit einer separaten Garantie über 1 Jahr ausgestattet.

ausgestattet. Alle Produkte auf Amazon Renewed wurden von einem qualifizierten Fabrikanten überprüft und zertifiziert .

. Nur ausgewählte Marktplatz-Händler dürfen zertifizierte generalüberholte (refurbished) Produkte auf Amazon Renewed anbieten.

dürfen zertifizierte generalüberholte (refurbished) Produkte auf Amazon Renewed anbieten. Alle Amazon-Renewed-Produkte unterliegen den Amazon Rückgabebedingungen und können in der Regel binnen 30 Tagen zurückgegeben werden.

Amazon Renewed ist nur ein kleiner Teil des Amazon-Universums. Mit diesen Shopping-Tipps nutzt ihr alle Vorteile optimal aus.

Amazon Renewed: Gebrauchte Produkte „wie neu“ günstiger kaufen

Das hört sich zunächst sehr gut an. Vor allem preisstabile, teure Produkte, wie zum Beispiel Apple iPhones, werden gerne gebraucht gekauft, um ein paar Euro sparen zu können. Doch natürlich will niemand an ein völlig abgenutztes Gerät geraten, sodass der Zustand bei Gebrauchtwaren eine entscheidende Rolle spielt. Hier wird häufig getrickst, um einen höheren Verkaufspreis zu erzielen.

Amazon verspricht, dass die Produkte auf Amazon Renewed „keine sichtbaren kosmetischen Fehler in einem Betrachtungsabstand von 30 cm“ aufweisen. Das klingt im ersten Moment etwas hölzern und konstruiert, soll aber wohl soviel heißen, dass kleinste Kratzer nicht ausgeschlossen werden können. Smartphones, Tablets, Notebooks etc., die auf Amazon Renewed angeboten werden, sind eben nicht neu, sondern sehen nur aus wie neu.

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Sind Amazon-Renewed-Produkte günstiger als neue?

Die wichtigste Frage ist natürlich, ob man bei Amazon Renewed wirklich Schnäppchen machen kann oder ob die Produkte am Ende nicht sogar teurer sind als normal. Wir haben ein paar Angebote stichprobenartig auf ihr Sparpotenzial überprüft.

Das iPhone 12 Pro 128 GB kostet bei Amazon Renewed 589,10 Euro (statt 1.149 Euro UVP). Hier ist die Ersparnis also sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen Händlern, bei denen das iPhone 12 Pro 128 GB mindestens 879 Euro kostet (Stand 25.04.2023).

Zu den Bestsellern zählen außerdem vor allem ältere iPhone-Modelle, die teils deutlich unter 200 Euro zu bekommen sind. Hier lohnt es sich zu stöbern, allerdings sollte man bei Interesse nicht allzu lange zögern, da die Angebote schnell vergriffen sein können.

Fazit: Ein bisschen Glück muss man haben

Bei Amazon Renewed lässt sich durchaus das ein oder andere Schnäppchen machen, aber man muss auch ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen, denn teilweise muss man ganz schön wühlen. Das Angebot ist bei den iPhones zum Beispiel sehr unübersichtlich. Bei Amazon-Produkten beträgt die Ersparnis nur 10 Prozent, da lohnt es sich eher, auf ein Shopping-Event, wie zum Beispiel den Cyber Monday, zu warten oder bei den Warehousedeals vorbeizuschauen. Am Ende braucht man auch eine gute Prise Glück, denn die besten Deals sind natürlich auch am schnellsten vergriffen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.