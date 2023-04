Verpasst man einen Anruf am Smartphone, wird das normalerweise auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Dort sieht man neben der Uhrzeit die Telefonnummer des Anrufers. Manchmal werden verpasste Anrufe aber nicht angezeigt. Wo findet man die entgangenen Telefonate dann?

Die Anrufliste gehört zur Standardausstattung jedes Smartphones. Man benötigt also keine zusätzliche App, um die Informationen abzufragen.

Am iPhone findet ihr die Anrufliste direkt in der Telefon-App:

Ihr werdet von unbekannten Anrufern genervt? So sperrt ihr sie:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android

Falls die verpassten Anrufe nicht auf dem Sperrbildschirm zu sehen sind, überprüft Folgendes:

Ist hier alles richtig eingestellt und tauchen die Einträge immer noch nicht auf, startet das iPhone einmal per Soft-Reset neu. Grundsätzlich solltet ihr auch sicherstellen, dass iOS in der aktuellen Version auf dem iPhone läuft. Werden die verpassten Anrufe immer noch nicht angezeigt, setzt die iOS-Einstellungen zurück. Persönliche Daten gehen dabei nicht verloren:

Auch bei Android findet man schnell die nicht angenommenen Telefonate:

Fehlen euch die Anrufe in Abwesenheit auf dem Sperrbildschirm, überprüft diese Einstellung:

Steuert in den Einstellungen auch das „App-Management“ an und ruft hier den Bereich für die „Telefon“-App auf. Schaut im Punkt „Benachrichtigungen verwalten“, ob hier alles aktiviert ist. Für die Anzeige von Anrufer-Details sollte der Punkt „Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm verbergen“ ausgeschaltet sein.

Findet ihr unbekannte Nummern in der Liste der Anrufe in Abwesenheit,. Oft warten hier keine frohen Botschaften, sondern zum Beispiel Betrüger, die euch in Abo-Fallen tappen lassen oder Verträge unterjubeln wollen. Gebt die angezeigte Nummer bei Google ein und versichert euch, wer hinter der Nummer steckt. Bei uns findet ihr eine Übersicht mit gefährlichen Nummern, bei denen ihr besser nicht rangehen oder zurückrufen solltet.