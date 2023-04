iOS 17 kristallisiert sich immer mehr zu einem XXL-Update fürs iPhone. Neben Funktionen, die für Apple bis vor kurzem undenkbar waren, soll das nächste iPhone-Update auch eine ganz neue App besitzen. Die soll der seelischen Gesundheit dienen.

Bis oben hin vollgepackt war iOS 16 mit neuen Funktionen. Die Neuerungen waren sogar vielfältig, dass Apple sie aufteilen musste. Später erschienen unter anderem noch iOS 16.1 und iOS 16.2 und brachten ebenfalls eine wahre Feature-Flut. Das Mega-Update schürte Befürchtungen, dass Apple beim Nachfolger einen Gang zurücklegt und iOS 17 nur Systempflege werden würde. Dem scheint aber nicht der Fall zu sein.

iOS 17 soll neue Tagebuch-App fürs iPhone mitbringen

Denn neben der Möglichkeit, zumindest in Europa alternative App Stores nutzen zu können, soll iOS 17 auch eine ganz neue App mitbringen. Die soll eine Art digitales Tagebuch sein und sich an beliebten Tagebuch-Apps wie etwa Day One orientieren (via MacRumors). Apples Tagebuch-App soll es iPhone-Besitzern ermöglichen, ihr tägliches Leben im Auge zu behalten und zu reflektieren – etwa Aktivitäten und Gedanken. Das soll der seelischen Gesundheit dienen.

Das Besondere an „Jurassic“, so der interne Name der App, ist ihre tiefe Integration ins System. Die App soll Zugriff auf Textnachrichten und Anrufe haben und so auch Vorschläge machen können, worüber iPhone-Nutzer Tagebucheinträge erstellen könnten. Das können Konkurrenzprodukte nicht.

Trotzdem soll die Privatsphäre gewahrt bleiben: Die komplette Analyse der Nutzerdaten findet dem Vernehmen nach auf dem Gerät selbst statt und die Tagebuch-Vorschläge sollen nach vier Wochen komplett gelöscht sein.

Kostenlos oder als Abo?

Derzeit ist noch unklar, ob Apple die Tagebuch-App gratis anbietet oder Geld dafür verlangen wird. Das geben die internen Dokumente, die das Wall Street Journal zu Gesicht bekommen hat, nicht her (Quelle: WSJ). Denkbar wäre, dass der volle Funktionsumfang erst nach Abschluss eines Abos zur Verfügung steht. Das sind an dieser Stelle aber nur Spekulationen. Die WWDC im Juni dürfte Licht ins Dunkel bringen.