Steam lässt mal wieder die Preise purzeln. Im aktuellen Sale gibt es zahlreiche interessante und lohnenswerte Angebote. Auch der Team-Shooter Payday 2 ist stark reduziert – ein Muss für alle Koop-Fans.

Payday 2: Steam haut Koop-Shooter zum Sparpreis raus

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Koop-Shooter zum kleinen Preis für euch und eure Freunde? Dann lohnt es sich gerade, einen Blick in die Steam-Angebote zu werfen. Der Online-Shop hat wieder etliche Spiele reduziert – darunter auch den bekannten und immer noch sehr beliebten Team-Shooter Payday 2, den ihr euch aktuell für gerade einmal 1,99 Euro besorgen könnt. Die Aktion läuft noch bis zum 01. November 2021.

In Payday 2 schlüpft ihr in die Rolle von 4 Bankräubern, die zusammen allerlei Diebstähle und Raubzüge durchführen. Diese können je nach Einsatz sowohl still und heimlich oder aber mit ordentlich Action und viel Geballer abgeschlossen werden.

Wie so ein Überfall grob ablaufen kann, zeigt euch ein Blick in den offiziellen Trailer des Spiels:

Durch den erfolgreichen Abschluss der Missionen steigt ihr immer weiter im Level auf, was euch Zugriff auf neue Waffen und Aufsätze gewährt, die ihr euch mit eurem erbeuteten Geld freischalten könnt. Zudem gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Charakter-Decks, die allesamt verschiedene Fähigkeiten und Vorteile bieten und somit unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Während die einzelnen Level auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden noch recht einfach abgeschlossen werden können, werden die Missionen auf den höheren Schwierigkeitsgraden ziemlich knifflig. Hier kommt es nicht nur darauf an, dass ihr die richtigen Perks, Waffen und Ausrüstung für euren Auftrag dabei habt, sondern auch, dass jeder im Team weiß, was er zu tun hat.

Das Grundspiel ist nur die halbe Miete

Payday 2 hat in den letzten 8 Jahren zahlreiche DLCs bekommen, die das Spiel nicht nur um neue Charaktere und Waffen, sondern auch eine Vielzahl von Missionen erweitern und die komplexe Geschichte fortsetzen.

Erste Details zum Nachfolger sind bereits bekannt:

Mit anderen Worten: Wer sich nur das Hauptspiel kauft, bekommt zwar schon einen ordentlichen Batzen an Inhalten geboten. Wer jedoch wirklich alles vom Spiel sehen will, muss dafür ordentlich in die Tasche greifen, denn mittlerweile gibt es mehr als 50 Erweiterungen, die teilweise bis zu 7 Euro das Stück kosten.

Für Koop-Shooter-Fans ist das Grundspiel von Payday 2 aber auf jeden Fall einen Blick wert – vor allem zum Preis von knapp 2 Euro.