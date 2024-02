Steam-Sale kehrt zurück: Sichert euch fette Rabatte für ausgesuchte Spiele

In den letzten Jahren fand der Sale unregelmäßig statt und wurde teilweise durch einen Spring Sale ersetzt, doch nun überrascht Steam die Nutzer mit einem Lunar New Year Sale 2024. Hier warten zahlreiche Rabatte auf euch, mit denen ihr ordentlich sparen könnt. Sie gelten allerdings nur für einige ganz spezielle Spiele.

Steam: Lunar New Year Sale ist zurück

In der Vergangenheit hat Steam bereits verraten, welche Sales in diesem Jahr auf euch warten, ein Lunar New Year Sale war allerdings nicht auf der Liste. Bis zum 15. Februar 2024 warten nun aber Rabatte auf eine breite Palette von Spielen auf euch. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Studios mit Sitz in China. Zusätzlich umfasst der Sale auch kleine tägliche Belohnungen wie beispielsweise niedliche Drachen-Sticker.

Hier sind einige herausragende Angebote, die wir aufgrund ihrer Bewertungen und Preise für euch ausgewählt haben. Beachtet bitte, dass einige dieser Angebote eine längere Gültigkeitsdauer haben könnten:

Bei den Vorschlägen handelt es sich nur um eine kleine Auswahl. Wir empfehlen euch deshalb, den Sale selbst noch einmal durchzuschauen (jetzt bei Steam ansehen).

Ihr möchtet wissen, wie viel Zeit ihr in all eure Steam-Spiele gesteckt habt? Wir zeigen euch wie:

Warum kehrt der Sale zu Steam zurück?

Die Entscheidung, den Lunar New Year Sale wieder aufleben zu lassen, ist möglicherweise auf das erhebliche Wachstum von Steam in China zurückzuführen. Ob der Lunar New Year Sale nun wieder regelmäßig kommt, ist aber noch nicht sicher.

