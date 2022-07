Für die meisten PC-Spieler gehört die Plattform Steam zu den beliebtesten Anlaufstellen. Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, außerdem locken regelmäßig Angebote. Auch in dieser Woche warten unter den Topsellern wieder richtig tolle Rabatte auf euch. Welche Spiele sich diese Woche außerdem besonders gut verkaufen, zeigen wir euch.

Steam: Die 10 Topseller auf einen Blick

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Simulationsspiel Dinkum. Dieses Spiel erschien erst vor ein paar Tagen und verkauft sich jetzt wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Auch Sparfüchse kommen diese Woche auf ihre Kosten. Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 der Steam-Topseller vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - PowerWash Simulator

PowerWash Simulator Early Access Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Lasst den Druck los mit dem PowerWash Simulator! Wascht eure Sorgen mit den beruhigenden Klängen von Hochdruckwasser weg. Werft euren Hochdruckreiniger an und sprengt jedes Fleckchen Schmutz und Dreck weg, das ihr finden könnt, und genießt die einfache Befriedigung, mit dem Hochdruckreiniger ein glänzendes Ergebnis zu erzielen.

9. Platz - Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Das neue Fantasy-Action-RPG. Erhebt euch, Tarnished, und lasst euch von der Gnade leiten, die Macht des Eldenrings zu schwingen und ein Eldenlord in den Zwischenländern zu werden.

8. Platz - Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War | 101 Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Zombie-Horden sind zurück in diesem gruseligen Shooter von den Machern von Sniper Elite 4! Abscheuliche okkulte Feinde, epische Waffen und eine erschütternde neue Kampagne für 1-4 Spieler erwarten euch im Europa der 1940er Jahre, während ihr kämpft, um die Menschheit vor einem untoten Armageddon zu retten!

Übrigens: Bis zum 18. Juli bekommt ihr das Spiel bei Steam für 16,99 Euro statt 49,99 Euro. Ihr spart also 66 %!

7. Platz - The Quarry

The Quarry Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Wenn die Sonne in der letzten Nacht des Sommercamps untergeht, werden neun Teenager in eine unvorhersehbare Nacht des Grauens gestürzt. Das Einzige, was schlimmer ist als die blutüberströmten Einheimischen und die Kreaturen, die sie jagen, sind die unvorstellbaren Entscheidungen, die ihr treffen müsst, um ihnen zu helfen zu überleben.

Übrigens: Bis zum 29. Juli bekommt ihr das Spiel bei Steam für 40,19 Euro statt 59,99 Euro. Ihr spart also 33 %!

6. Platz - Fallout 1st

Fallout 76 – Official E3 Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Fallout 1st ist eine Premium-Mitgliedschaft, die das Fallout 76-Erlebnis erweitert. Mitglieder erhalten Zugang zu privaten Abenteuer- und benutzerdefinierten Welten, exklusive nützliche und kosmetische Gegenstände, 1650 Atome pro Monat sowie weitere Boni.

5. Platz - Clanfolk

Clanfolk Release Date Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Clanfolk ist eine mittelalterliche Siedlungssimulation, die in den schottischen Highlands spielt. Macht euch eure Umgebung zunutze, um zu überleben - fischt, sammelt, jagt und betreibt Landwirtschaft, während ihr euch auf den harten Winter vorbereitet. Baut ein Gasthaus, treibt Handel mit anderen Clans, zeugt Kinder und verheiratet sie - lebt das Leben und gedeiht über die Generationen hinweg.

4. Platz - F1 22

F1 22: Ankündigungs-Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Tretet ein in die neue Ära der Formel 1 in EA SPORTS F1 22, dem offiziellen Videospiel zur FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2022.

3. Platz - Raft

Raft - Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Raft stürzt euch und eure Freunde in ein episches Abenteuer auf dem Meer! Allein oder gemeinsam kämpfen die Spieler darum, eine gefährliche Reise über ein riesiges Meer zu überleben! Sammelt Trümmer, plündert Riffe und bauet euer eigenes schwimmendes Heim, aber seid auf der Hut vor den menschenfressenden Haien!

2. Platz - Stray

Stray | PS5 & PS4

Offizielle Beschreibung bei Steam: Verloren, allein und von ihrer Familie getrennt, muss eine streunende Katze ein uraltes Geheimnis lüften, um einer längst vergessenen Cyberstadt zu entkommen und den Weg nach Hause zu finden.

1. Platz - Dinkum

Dinkum - Out Now

Offizielle Beschreibung bei Steam: Guten Tag! Macht euch bereit, ein neues, faires Dinkum-Leben zu beginnen und baut euer neues Zuhause im Busch. Erforscht tropische Eukalyptuswälder, sengende Wüsten und kühle Billabongs auf einer Insel, die vom wilden australischen Outback inspiriert ist. Kümmert euch um riesige Wombats, spielt mit euren Freunden und macht euch bereit für eine aufregende Zeit!

