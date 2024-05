Steam verscherbelt Bombast-Shooter für 1,24 Euro – 95 % empfehlen ihn weiter

Auch wenn Call of Juarez: Gunslinger die Presse vor über 10 Jahren nicht aus den Socken hauen, die Steam-Nutzer sind vom Bombast-Shooter absolut überzeugt. 95 Prozent der Spieler bewerten den Ego-Shooter positiv. Genre-Fans sollten zuschlagen – vor allem, da das Spiel gerade für 1,24 Euro zu haben ist.

Steam-Schnapper: Unterschätzter Shooter jetzt besonders günstig zu haben

Obwohl Entwickler Techland 2011 mit Call of Juarez: The Cartel eine unfassbare Bauchlandung hinlegte, wollte man die Marke anscheinend nicht fallenlassen. Gut so! Denn obwohl der Nachfolger Call of Juarez: Gunslinger 2013 bei den Kritikern noch immer nicht für Jubelstürme sorgte, waren die Spieler umso begeisterter vom Western-Shooter – das spiegelt sich auch im User-Score auf Metacritic von 8,1 Punkten und 95 Prozent positiven Wertungen auf Steam wider (Quelle: Steam / Metacritic).

Wer den actiongeladenen Ego-Shooter mit Cell-Shading-Optik damals verpasst hat, hat nun jedoch einen besonders guten Grund, um ihn nachzuholen. Denn auf Steam ist er bis zum 31. Mai 2023 um 90 Prozent reduziert und kostet statt 12,49 Euro nur noch 1,24 Euro.

Call of Juarez - Gunslinger - Launch Trailer

Call of Juarez: Gunslinger Techland

Was gefällt den Steam-Spielern an Call of Juarez: Gunslinger?

Ein kurzer Blick in die Kommentare reicht aus, um zu verstehen, was die Shooter-Fans auf Steam an der Western-Schießbude besonders schätzen:

die humorvolle Erzählung der Geschichte

die auch heute noch recht schick anmutende Grafik

das stimmige Wilder-Westen-Szenario

das schnelle und kurzweilige Gameplay

Mit einer Spielzeit von knapp 5 Stunden für die Hauptstory hält euch Call of Juarez: Gunslinger zwar nicht sonderlich lange vor dem Bildschirm – in dieser Zeit liefert der Shooter jedoch ordentlich Bombast und bietet genug Abwechslung, damit euch zu keiner Zeit langweilig wird.

Einziges Manko in den Augen einiger Spieler: Die einzelnen Level fühlen sich oftmals recht schlauchig an. Wer sich daran jedoch nicht stört, sollte Call of Juarez: Gunslinger auf jeden Fall mal eine Chance geben – vor allem zum aktuellen Angebotspreis von 1,24 Euro.