Gleich 14 neue Tablet-Einträge sind im Juni bei der Stiftung Warentest zu finden. Zwei Android-Modelle aus China sind besonders preiswert und stellen interessante Alternativen zu Apple (iPad) und Samsung (Galaxy Tab) dar.

Für 149 Euro bekommt man bei Apple gerade mal einen Eingabestift. Bei Lenovo gibt's in der Preisklasse ein komplettes Tablet in kompakter Bauweise: Die Rede ist vom chinesischen Lenovo Tab M9, das im Handel zu verlockenden Preisen angeboten wird, etwa für 129 Euro bei Cyberport oder sogar nur 109 Euro bei Amazon.

In der aktuellen Übersicht der Stiftung Warentest (Ausgabe 07/2023) konnte das 9-Zoll-Tablet in der Größenklasse „Bilddiagonale bis 23 cm“ überraschen. Der Testsieger ist (verdientermaßen) das Apple iPad mini 6. Gen WiFi + Cellular (ca. 815 Euro, Gesamtnote 1,9 – „gut“) – direkt dahinter folgt aber schon das Lenovo Tab M9 (Gesamtnote 2,2 – „gut“).

Von den Funktionen her könne es nicht mit dem wesentlich teureren iPad mini mithalten, sei aber „durchaus passabel“. Erstaunlich lang ist die Akkulaufzeit, hier konnte die Stiftung Warentest beim Lenovo Tab M9 fast 13 Stunden beim Videoschauen messen – das reicht für die Teilnote „sehr gut“.

Äpfel und Birnen?

Bei groß angelegten Vergleichen, in denen sowohl iOS- als auch Android-Tablets gegeneinander antreten, ist ein grundlegendes Verständnis für Betriebssysteme hilfreich. Wer überwiegend Apple-Produkte (iPhone, Macbook etc.) nutzt oder eine bestimmte Apple-Software braucht (z. B. Logic Pro), wird mit einem Android-Tablet vielleicht nicht glücklich und sollte stattdessen lieber ein iPad in Betracht ziehen. Wenn es aber weniger um Produktivität und vielmehr „nur“ um den Konsum von Medien geht (Filme streamen, YouTube schauen etc.), dann sind die hier vorgestellten Preisbrecher grundsätzlich für jeden interessant.