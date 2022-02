Erst gab es einen Countdown und jetzt das Ergebnis: Street Fighter 6 kommt! Publisher Capcom hat den neusten Teil der legendären „Beat ‚em up“-Reihe mit einem Teaser-Trailer angekündigt und verspricht schon bald mehr Infos zu veröffentlichen.

Street Fighter 6: Holt schon mal eure besten Combos raus

Eine Woche lang konnten Videospielfans rätseln, was wohl hinter dem mysteriösen Countdown steckt, den Capcom via Twitter anteaserte. Ein neues Devil May Cry? Das nächste „Resident Evil“-Remake? Die Erwartungen waren hoch und alles schien möglich.

Nun ist die Katze aus dem Sack und „Beat ‚em up“-Fans können sich freuen. Hinter dem Countdown und der damit verbundenen Webseite, steckt der nächste Teil der beliebten „Street Fighter“-Reihe: Street Fighter 6. Dazu passend gab es auch direkt einen Teaser-Trailer:

Und das war es dann auch schon! Mehr Informationen zu Street Fighter 6 gibt es aktuell nicht. Allerdings verspricht Capcom im Sommer weitere News zum Titel zu veröffentlichen. Vielleicht zeigt der Publisher ja im Rahmen der diesjährigen E3 erstes Gameplay-Material oder stellt neue Mechaniken vor. Auch ein ungefährer Release-Zeitraum dürfte Fans der Reihe sicherlich brennend interessieren.

Street Fighter: Eine Reihe mit vielen Namen

Wirklich überraschend ist die Ankündigung von Street Fighter 6 nicht. Immerhin ist der direkte Vorgänger Street Fighter V schon ganze sechs Jahre alt und wurde in der Vergangenheit lediglich um neue Editionen erweitert.

Ein fast schon traditionelles Verfahren bei der Reihe, die seit Street Fighter II besteht. So gibt es allein von diesem Teil sieben Varianten – von der Champion Edition, über Super Street Fighter II Turbo bis hin zu Ultra Street Fighter II: The Final Challengers.

Man kann also davon ausgehen, dass auch Street Fighter 6 in den kommenden Jahren nach dem eigentlichen Release um diverse Namenszusätze erweitert wird. Alles andere wäre wirklich überraschend.