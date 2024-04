Telekom-Chef warnt: Kunden nähern sich der Belastungsgrenze

Wer bei der Telekom per DSL im Internet unterwegs ist, sollte sich bald nach einem neuen Tarif umsehen. Das findet zumindest Deutschlandchef Srini Gopalan. Der Manager macht jetzt klar, dass das Limit der schnellen DSL-Technologie VDSL in greifbare Nähe rückt. Für die sanfte Warnung hat Gopalan einen guten Grund.

Telekom: Deutschlandchef bereitet auf Ende von VDSL vor

Bei der Telekom könnte schon bald eine neue Ära anbrechen. Denn der ehemalige staatliche Telefonversorger baut auch heute noch sein Internet- und Telefonangebot oft auf den guten alten Kupferleitungen auf, mit denen seit Jahrzehnten in Deutschland ihre Kunden telefonieren. Nichts anderes steckt hinter einem Festnetz-Internetanschluss via DSL.

Inzwischen brauchen viele Kunden aber viel höhere Geschwindigkeiten und setzen auf VDSL – die leistungsstärkere Version des Internets aus der Telefonbuchse. Laut Telekoms Deutschlandchef Srini Gopalan nähert sich aber auch diese verstärkte Version den Grenzen des technisch Möglichen.

„Ein Drittel bis die Hälfte unserer VDSL-Kunden erreichen mittelfristig das Limit der Technologie“, verrät Gopalan im Gespräch mit der Wirtschaftswoche (via Golem). Das liegt bei der Telekom bei 250 MBit/s im Download und 40 MBit/s im Upload beim stärksten Tarif (Super Vectoring).

Höhere Datenraten schaffe die Technik auf den alten Kabeln schlicht nicht mehr. Wer mehr braucht, muss daher bei der Telekom die Anschlussart wechseln. Spätestens da kommt die Glasfaser ins Spiel, auf deren Ausbau der Konzern seit Jahren setzt. Kein Wettbewerber baut bisher auch nur annähernd so viele Glasfaserverbindungen.

Trotzdem ist das Netz noch im Aufbau. Rund 300.000 Kunden, die einen echten Glasfaser-Anschluss bis ins Haus nutzen, hat die Telekom 2023 dazu gewonnen. In 2024 will Gopalan ordentlich einen draufsetzen: „Ich rechne mit 450.000 neuen Glasfaserkunden in diesem Jahr.“

Darauf müssen neue Glasfaser-Kunden achten

Die Pläne passen zusammen. Denn wenn immer mehr Kunden bei ihrer Nutzung an die Grenzen der Möglichkeiten von VDSL kommen, bleibt ihnen praktisch nur der Wechsel auf Glasfaser – zumindest, wenn man der Telekom treu bleiben will. Die zugehörigen Tarife bieten bis zu 1 GBit/s im Download und 200 MBit/s im Upload. Ein kräftiges Plus also, vorausgesetzt die Glasfaser wird tatsächlich bis ins Haus (FTTH) gelegt. Sonst kann bis zum nächsten Verteiler auf einer alten Leitung wieder ein Großteil der neuen Geschwindigkeit verloren gehen.