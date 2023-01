Auf Steam können sich Fans von Echtzeit-Strategie-Spielen jetzt über einen Mega-Rabatt für zwei absolute Klassiker freuen: Die Command & Conquer Remastered Collection ist aktuell schon für nur 3 Euro auf der PC-Plattform erhältlich.

Auf Steam gibt es aktuell einen ganz besonderen Strategie-Leckerbissen: Die Command & Conquer Remastered Collection ist um satte 85 Prozent reduziert und somit bereits für 3 Euro im Angebot. Für diesen Top-Preis bekommt ihr gleich zwei zeitlose Hits, die das Genre der Echtzeitstrategie-Spiele maßgeblich geprägt haben.

Command & Conquer Remastered Collection auf Steam im Angebot

In der Command & Conquer Remastered Collection sind die ersten beiden Spiele der Erfolgsreihe als 4K-Remaster enthalten: Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer: Alarmstufe Rot. Während ihr im ersten Spiel eine Seite im Sci-Fi-Krieg zwischen GDI und der Bruderschaft von Nod wählen könnt, müsst ihr euch in Alarmstufe Rot zwischen der Sowjetunion unter Stalin und den Alliierten entscheiden. Beide Spiele bieten euch abwechslungsreiche Missionen, in denen ihr Basen bauen und festigen müsst, Ressourcen verwaltet und Armeen aufbaut, um wichtige Schlachten zu gewinnen.

Schaut euch hier den Trailer zur Command & Conquer Remastered Collection an:

Command & Conquer Remastered Collection – Offizieller Enthüllungstrailer

Publisher EA hat den Strategie-Klassikern in der Remastered Collection ein großzügiges Upgrade verpasst und dabei sowohl die Grafik und Texturen als auch den Multiplayer-Modus und die Oberflächen wesentlich modernisiert. Zusätzlich beinhaltet das Paket alle erschienenen Erweiterungen sowie einen Map-Editor und eine Bonus-Videogalerie. Momentan könnt ihr euch die Command & Conquer Collection für nur 2,99 Euro statt 19,99 Euro auf Steam schnappen.

Command & Conquer™ Remastered Collection Petroglyph

Steam-Charts: Strategie-Highlights auf dem Vormarsch

Mit dem Mega-Rabatt schlägt die Command & Conquer Remastered Collection auch als Volltreffer in den Steam-Charts ein und feiert ein beeindruckendes Comeback. Aber die C-&-C-Collection ist nicht das einzige Strategiespiel, das in der Topseller-Liste mit einem stark reduzierten Preis für Aufsehen sorgt. Auch Civilization-Alternative Old World ist aktuell um 25 Prozent günstiger und für 29,99 Euro statt 39,99 Euro zu haben.

