Ubisoft landet Überraschungshit und ihr könnt ihn sogar kostenlos testen

Die Hauptreihe von Ubisofts Prince of Persia liegt seit 13 Jahren brach, doch mit The Lost Crown meldet sich der Wüstenprinz erfolgreich zurück. Davon dürft ihr euch sogar in einer Gratis-Demo selbst überzeugen.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

Die Glanzzeit der „Prince of Persia“-Reihe stammt aus einer Phase der Videospielgeschichte, in der kostenlose Demos eher die Regel als die Ausnahme waren. Passenderweise knüpft Ubisoft mit The Lost Crown gleich an beides an. Der 2D-Side-Scroller kommt bei den Kritikern gut an und lässt euch sogar kostenlos reinspielen.

Prince of Persia: The Lost Crown kostenlos testen

Der Release steht eigentlich erst für 18. Januar 2024 im Kalender, die Demo kann allerdings schon vorher gespielt werden. Hier kommen alle wichtigen Infos:

Start der Demo: Ihr könnt die Test-Version bereits herunterladen.

Ihr könnt die Test-Version bereits herunterladen. Plattformen: Über die offizielle Website gelangt ihr zu den Versionen für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Auf dem PC kann die Demo sowohl über Ubisoft Connect als auch über den Epic Games Store heruntergeladen werden. Ihr benötigt allerdings auch bei Epic einen Ubisoft-Account.

Über die offizielle Website gelangt ihr zu den Versionen für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Auf dem PC kann die Demo sowohl über Ubisoft Connect als auch über den Epic Games Store heruntergeladen werden. Ihr benötigt allerdings auch bei Epic einen Ubisoft-Account. Größe der Demo: Der Download beträgt etwa 11 GB.

Der Download beträgt etwa 11 GB. Inhalt der Demo: Die Test-Version enthält „einige ausgewählte Passagen“ des Spiels. Euer Forstschritt wird nicht in die Vollversion übertragen.

Schaut euch den Gameplay-Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown an:

Prince of Persia: The Lost Crown – Gameplay-Trailer

Gute Wertungen für das neue Prince of Persia

Bei den Kritikern kommt The Lost Crown sehr positiv an. Auf Metacritic liegen die Durchschnittswertungen bei 84 (PC), 86 (PS5), 86 (Xbox Series X|S) und 88 (Nintendo Switch). (Quelle: Metacrtic). Opencritic ermittelt aktuell einen Mittelwert von 87 aus den Reviews für jegliche Hardware. (Quelle: Opencritic). Unser Redakteur Olaf vergibt eine 85 für das neue Spiel aus dem Hause Ubisoft Montpellier:

Dem Metroidvania gelingt ein Mix aus gelungenem Kampfsystem, spannenden und fordernden Jump’n’Run-Passagen und Bosskämpfen, sowie nützlichen Zeitfähigkeiten. Die Optik im Cell-Shading-Look weiß ebenfalls zu überzeugen. Einzig die Story gewinnt keinen Innovationspreis, sie steht einem guten Spielerlebnis aber auch nicht im Weg.

Ubisoft scheint das Jahr 2024 mit einem echten Überraschungshit zu beginnen.

Prince of Persia: The Lost Crown - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.01.2024 12:45 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.