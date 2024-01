Überraschende Wende: Apple Watch 9 und Ultra 2 verlieren wichtige Funktion

Kurz vor Ende letzten Jahres kam es bitter für den iPhone-Hersteller. Im Heimatmarkt sah man sich mit einem Verkaufsverbot für die Apple Watch Ultra 2 und der Apple Watch Series 9 konfrontiert. Für das Dilemma hat man nun scheinbar eine Lösung gefunden. Doch der Verzicht der einst groß beworbenen Blutsauerstoffmessung dürfte vielen Kundinnen und Kunden gar nicht schmecken.

Ein kurzer Abriss was bisher geschah. Kurz vor Jahresende 2023 sorgten laufende Patentstreitigkeiten für einen Verkaufsstopp der Apple Watch Ultra 2 und der Apple Watch Series 9 in den USA. Im Fokus die Blutsauerstoffmessung, die einst mit der Apple Watch Series 6 eingeführt wurde. Zwischenzeitlich wurde dieser Verkaufsstopp zwar wieder aufgehoben, doch auch dies ist nur eine temporäre Entscheidung.

Apple Watch 9 und Ultra 2 ohne Blutsauerstoffmessung

Aktuell droht die Wiederaufnahme des Verkaufsstopps. Den möchte Apple gerne umgehen. Hierfür plant der Hersteller die Bereitstellung modifizierter Modelle der Apple Watch. Dies geht aus einem beim U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit eingereichten Dokument hervor (Quelle: MacRumors).

Demnach würden die Apple Watch Ultra 2 und die Apple Watch Series 9 künftig auf die Blutsauerstoffmessung verzichten müssen. Apple würde die Funktion zumindest zeitweise entfernen, um so das erneut drohende Import- und Verkaufsverbot umgehen zu können.

Betroffen wären, aber allein neue bisher noch nicht verkaufte Varianten der jeweiligen Smartwatches in den USA. Bestandskunden dürften die Blutsauerstoffmessung weiterhin verwenden.

Beide Modelle der Apple Watch stellte Apple erst letzten September vor:

Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman will sogar schon erfahren haben, dass Apple mit der Auslieferung modifizierter Apple Watch-Modelle an Einzelhändler in den USA begonnen hat. Unklar ist aber noch ab wann diese tatsächlich in den Verkauf gelangen. Gegenwärtig wird das Feature auf der US-Webseite von Apple zumindest noch immer beworben (Quelle: Bloomberg).

Apples eigentlicher Plan

Für Gurman ist dieser Trick aber nur eine Notlösung. Tatsächlich arbeitet Apple mit Hochdruck an einem Software-Update, welches die Algorithmen der Blutsauerstoff-App anpassen würde, um so die Technologie von Patentinhaber Masimo umgehen zu können.

Ob diese Bemühungen Apples von Erfolg gekrönt sind, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Kundinnen und Kunden außerhalb der USA können jedoch beruhigt sein. Im Rest der Welt wird Apple die Apple Watch Ultra 2 und Apple Watch 9 auch weiterhin mit aktiver Blutsauerstoffmessung verkaufen.

Ein klarer Vorteil für europäische Kunden, denen Apple spätestens im März auch beim App Store mehr Freiheiten einräumen wird müssen.