Apple Watch vor Verkaufsverbot: Wettlauf gegen die Zeit startet

Apple steht kurz vor einem Verkaufsverbot seiner neuesten Smartwatches in den USA. Um es noch abzuwenden, arbeitet das Unternehmen an Software-Änderungen, um die Sauerstoff-Messfunktion seiner Uhren rasch zu modifizieren. Gelingt das nicht, darf die Apple Watch ab dem 25. Dezember nicht mehr verkauft werden.

Apple Watch: Drohendes Verkaufsverbot in den USA

Der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 droht wegen eines Patentstreits mit der Firma Masimo ein Verkaufsverbot in den USA. Um dem entgegenzuwirken, arbeiten die Apple-Ingenieure derzeit fieberhaft an einer Anpassung der Blutsauerstoff-Messfunktion, die im Zentrum des Streits steht. Andernfalls könnte das von der International Trade Commission (ITC) verhängte Verbot am ersten Weihnachtstag in Kraft treten.

Apple selbst hat vorerst angekündigt, den Verkauf der betroffenen Modelle in seinen Läden in den USA einzustellen. Online-Verkäufe sollen ab dem 24. Dezember für US-Kunden nicht mehr möglich sein – falls Apple das Verkaufsverbot nicht noch abwenden kann (Quelle: Bloomberg).

Die Schwierigkeit für Apple besteht darin, dass die Patente von Masimo hauptsächlich die Hardware betreffen. Eine Apple-Sprecherin hat jedoch angekündigt, nur eine Software-Lösung vorlegen zu wollen. Masimo besteht hingegen darauf, dass eine Software-Korrektur nicht ausreicht und eine Hardware-Änderung notwendig ist. Sollte Apple gezwungen sein, Hardwarekomponenten zu entfernen, könnte die Produktion und Auslieferung neuer Modelle mindestens drei Monate in Anspruch nehmen.

Mehr zur Apple Watch Series 9 und Ultra 2 seht ihr im Video:

Apple Watch: Hohe Bedeutung für Apple

Die Apple Watch ist mit einem jährlichen Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar ein wichtiger Wachstumstreiber für Apple. Die Blutsauerstoff-Funktion, die seit 2020 Teil der Apple Watch ist, hat insbesondere während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Obwohl die Uhr im Vergleich zum iPhone nur einen Bruchteil des Umsatzes generiert, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Bindung der Kunden an das Apple-Ökosystem.

