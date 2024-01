Apple Watch: Blutsauerstoff messen – so gehts

Die Apple Watch ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die Daten über den Körperzustand und die Gesundheit sammeln können. So ist es mit der smarten Uhr von Apple unter anderem möglich, den Blutsauerstoff zu messen.

Apple Watch Facts

Das Feature steht für alle Apple-Watch-Geräte ab der Series 6 zur Verfügung. Ihr könnt die Messung jederzeit direkt an der Uhr starten. Daneben wird sie automatisch zu jeder vollen Stunde durchgeführt.

Apple Watch: Blutsauerstoff-App einrichten

Damit der Blutsauerstoff („SpO2“) ermittelt werden kann, müsst ihr die entsprechende App zunächst einrichten. Das geht so:

Öffnet die Einstellungen der Apple Watch. Steuert hier den Bereich „Blutsauerstoff“ an. Hier könnt ihr die Option „Blutsauerstoffmessungen“ aktivieren.

Mit dieser Einstellung wird die Sauerstoffsättigung der roten Blutkörperchen in regelmäßigen Abständen durch die Uhr ermittelt. Die Blutsauerstoff-App ist nicht für Nutzer unter 18 Jahren und wenn die Uhr über eine Familienfreigabe verwendet wird, verfügbar.

Apple Watch: Blutsauerstoff manuell messen

Ihr könnt auch manuell eine Messung der SpO2-Werte durchführen:

Dafür ruft ihr die App „Blutsauerstoff“ auf der Apple Watch auf. Legt den Arm mit der Uhr am Handgelenk auf eine ruhige, glatte Oberfläche, etwa einen Tisch. Das Handgelenk sollte flach darauf liegen, während der Apple-Watch-Bildschirm nach oben zeigt. Drückt auf „Start“. Ein 15-sekündiger Countdown läuft ab und die Messung wird durchgeführt. Haltet euren Arm und Körper währenddessen ruhig. Anschließend seht ihr das Ergebnis auf dem Bildschirm der Apple-Uhr.

Den Verlauf mit den bisherigen Messungen seht ihr in der Health-App auf dem iPhone. Steuert hier den Bereich „Entdecken“ auf. Im Abschnitt „Atemwege“ findet ihr die Blutsauerstoff-Werte.

Roter Sensor der Apple Watch stört? So deaktiviert man ihn

Für die Messung wird der Sensor der Uhr verwendet, der rotes Licht aussendet. Der Sensor ist auch aktiv, wenn ihr keine eigene Messung angestoßen habt. Falls euch die rote Leuchte stört, zum Beispiel in einer dunklen Umgebung wie einem Kino, könnt ihr die Messungen des Blutsauerstoffs vorübergehend deaktivieren. Dafür müsst ihr lediglich den „Schlafen“-Fokus oder den Theatermodus an der Apple Watch einschalten. Möglicherweise müsst ihr zunächst in den Einstellungen vorgeben, dass in diesen Zuständen der Apple Watch nicht gemessen wird:

Öffnet dafür erneut die Einstellungen der Apple Watch. Im Bereich „Blutsauerstoff“ schaltet ihr die Optionen „Im Fokus ‚Schlafen‘“ und „Im Theatermodus“ aus.

Wie genau sind die Messungen?

Apple selbst gibt an, dass die Messungen nicht „für die medizinische Verwendung vorgesehen“ sind, sondern nur einen allgemeinen Überblick über die eigene Fitness geben sollen. Laut einer Studie sind die Werte aber sehr genau. So wurde bereits im Jahr 2020 festgestellt, dass die Apple-Watch-Sensoren genauso genau Angaben über den Blutsauerstoffgehalt geben können wie ein ein für diesen Zweck vorgesehen Gerät, das Pulsoximeter. Nach der Studie erkennt die Apple Watch einen geringe Blutsauerstoffsättigung unter 90 Prozent ähnlich zuverlässig wie das Pulsoximeter. Es konnten also keine Abweichungen festgestellt werden.

Keine Blutsauerstoffmessung mehr bei Apple Watch?

Anfang 2024 gab es die Meldung, dass Apple auf die Blutsauerstofffunktion bei Apple Watches verzichten wird. Das betrifft aber nur Geräte in den USA und nur die Modelle Series 9 und Ultra 2. Grund hierfür sind patentrechtliche Auseinandersetzungen. Nutzer, die bereits eine Apple-Uhr haben, behalten die Funktion, das Verbot wird lediglich Neugeräte betreffen (Quelle: Bloomberg). Apple wird beschuldigt, beim Blutsauerstoffsensor Patentrechte verletzt zu haben. Mit der Deaktivierung des Features entgeht man einem Verkaufsverbot für die betroffenen Geräte.

