VW-Chef: Das Abstellgleis für Verbrenner wartet schon

Für VW-Markenchef Thomas Schäfer ist die Sache entschieden: Am E-Auto führt kein Weg vorbei. Für die Verbrenner von Volkswagen nähert sich damit unausweichlich das Ende. Bis dahin dauert es aber noch.

Volkswagen Facts

VW-Chef spricht Klartext: So geht es mit E-Autos weiter

Für die Marke VW und den Konzern entwickelt sich der aktuelle Umbruch immer mehr zur Herkules-Aufgabe. Der Wechsel auf Elektroantriebe, sich finanziell besser aufstellen und eine eigene, hochmoderne Software-Sparte etablieren – VW baut an vielen Baustellen auf einmal. Vor allem bei den zukunftsweisenden E-Autos kriselt es, wie VW-Markenchef Thomas Schäfer in einem Interview erklärt (Quelle: Edison Media):

Man merkt schon, dass sich die Auftragseingänge im Elektromarkt insgesamt deutlich abgekühlt haben. Das hat viele Gründe: die allgemeine Verunsicherung bei den Konsumenten, hohe Zinsen, zeitweise hohe Strom-Kosten, teilweise ausgelaufene Förderprogramme. Und das alles spüren wir natürlich auch.

Trotzdem ist der Volkswagen-Kurs für Schäfer klar und unverändert: „Der Fortschritt der Elektromobilität ist nicht aufzuhalten. Daran ändert auch das aktuelle Zwischentief nichts. Als Marke bringen wir elf neue Elektromodelle bis 2027“, kündigt der CEO von Volkswagen Pkw an.

Bis 2033 habe man mit den vorgesehen Modellen ein gutes Portfolio. Anteil soll auch die kommende SSP-Plattform haben, auf der unter anderem das prestigeträchtige Projekt Trinity aufbauen wird.

Verbrenner von VW: Das Ende ist besiegelt

Bis es soweit ist, haben die Verbrenner aber noch eine wichtige Rolle zu spielen: Sie müssen zu einem wesentlichen Teil die Gewinne erwirtschaften, mit denen Volkswagen in den Wechsel auf Elektroautos investiert. Denn bisher, so Schäfer, verdiene VW zwar schon an E-Autos, aber nicht annähernd so viel wie mit Benziner und Dieseln.

Mit dem ID.7 hat Volkswagen die Speerspitze seines E-Auto-Aufgebots vorgestellt:

VW zeigt den ID.7 in Fahrt

Mit den Plänen für die kommenden Elektroautos ist aber auch das Verbrenner-Aus absehbar. Wann genau VW den allerletzten Verbrenner bauen wird, sei noch offen, da es besonders von den jeweiligen Regionen abhänge, so der Markenchef, der bei dem Thema schon deutlich wird: „Für Europa reden wir gerade übers Jahr 2033.“ Für einzelne Modelle wird es aber schneller gehen.

Es wird damit noch gut zehn Jahre dauern, bevor VW voraussichtlich den letzten Verbrenner hierzulande vom Band rollen lässt. Gute Nachrichten für alle Fans des guten alten Antriebs, der bis dahin aber eher eine Seltenheit in den Ausstellungsräumen werden dürfte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.