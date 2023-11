Bitter für VW: Diese Marken machen sich als Gebrauchte nicht gut

Nur wenig geht über den fabrikneuen Geruch eines frischen Neuwagens. Trotzdem kauft ein Großteil der Deutschen viel lieber gebraucht. Neben dem Preisvorteil hat der fahrbare Untersatz dann immerhin schon bewiesen, dass er taugt. Die Zuverlässigkeit ist also mit das wichtigste Kriterium für Gebrauchtwagen. Bitter, wenn gleich zwei VW-Marken ausgerechnet dabei patzen.

Cupra bei Gebrauchten weit hinten – Lexus holt den Sieg

Gebraucht oder neu kaufen? Beim Auto geben viele Kunden Gebrauchtwagen den Vorzug. Doch welche Marken sind besonders zuverlässig? Um welche machen Autokäufer besser einen Bogen, wenn sie mit dem Gebrauchten ihre Ruhe haben wollen?

Die Antworten liefert eine groß angelegte Umfrage aus dem Vereinigten Königreich – bei der einige deutsche Hersteller nicht gut wegkommen. So landet die Volkswagen-Marke Cupra bei den knapp 22.000 Teilnehmern auf dem letzten Platz. Mit von 82,4 Prozent gilt sie dem Car Dealer Magazine zufolge als unzuverlässigste beim Kauf eines Gebrauchten.

In der Top 10 der Flops landen noch weitere bekannte Namen:

Renault – 90 Prozent

Mercedes – 89,8 Prozent

MG – 89,2 Prozent

Audi – 89,1 Prozent

Subaru – 89 Prozent

Land Rover – 87,6 Prozent

Jaguar – 87,4 Prozent

Vauxhall – 86,9 Prozent

Alfa Romeo – 85,6 Prozent

Cupra – 82,4 Prozent

Neben Cupra schneidet auch Audi verhältnismäßig schlecht bei den Gebrauchtkäufern im Vereinigten Königreich ab. Damit landen gleich zwei VW-Marken auf den hinteren Plätzen. Die Kernmarke VW hingegen ist nicht unter den schlechtesten zu finden. Mit Mercedes schneidet aber ein weiterer Premium-Hersteller aus Deutschland schlecht ab. Vauxhalls Position als Opels Schwestermarke wirft zudem nicht das beste Licht auf die Rüsselsheimer.

Am anderen Ende dominiert der Toyota-Konzern die Bestenliste. Die Japaner gelten in punkto Zuverlässigkeit als legendär und machen diesem Ruf offenbar auch am britischen Gebrauchtmarkt alle Ehre, mit ihrer Premium-Marke Lexus an Platz 1 direkt gefolgt von Toyota selbst:

Lexus – 98,3 Prozent

Toyota – 97,4 Prozent

Mini – 97,2 Prozent

Suzuki – 96,9 Prozent

Mitsubishi – 96,2 Prozent

Honda – 95,9 Prozent

Hyundai – 94,3 Prozent

Kia – 93,8 Prozent

Volvo – 93,7 Prozent

Tesla – 93,6 Prozent

In der Top 10 der zuverlässigsten Gebraucht-Marken fällt auf: Mit Mini, Volvo und Tesla kommen nur drei von zehn nicht von asiatischen Herstellern. Wobei Volvo inzwischen zum chinesischen Geely-Konzern gehört. Asien ist längst nicht mehr nur als Absatzmarkt eine Größe am Automarkt.

Mit dem Urban Rebel hat Cupra kürzlich sein neues E-Auto-Konzept gezeigt:

Urban Rebel: Das wird das neue E-Auto von Cupra

Bei der Antriebsart hat sich der Umfrage zufolge der Hybrid am besten geschlagen, gefolgt vom Benziner. Diesel und E-Autos würden hingegen als Gebrauchte mehr Ärger machen.

Gute Nachricht für Kunden: Gebrauchte machen wenige Probleme

Gefragt wurden die Umfrage-Teilnehmer nach der Häufigkeit von Werkstattbesuchen in den vergangenen zwei Jahren bei ihren Gebrauchten. Auch die Dauer der Reparatur sowie die Kosten sind in die Bewertung mit eingeflossen. 100 Punkte galten dabei als Idealwert. Unabhängige Daten werden in der Umfrage hingegen nicht mit einbezogen.

Die Umfrage zeigt aber auch: Selbst die schlechtesten Gebrauchten fahren offenbar ziemlich ordentlich. Immerhin treten demnach Probleme bei Cupra nicht mal bei jedem fünften Wagen auf. Zudem wird das Alter der Gebrauchten hier nicht angeführt.

