„Wenn du pleite bist, sag es einfach“ – Twitch-Star Pokimane beleidigt Zuschauer

Twitch-Star Pokimane hat kürzlich ihre eigene Kekslinie auf den Markt gebracht. Nachdem sich ein Zuschauer über den zu hohen Preis beschwerte, betitelte sie diesen nicht nur als Idioten, sondern auch als pleite und erzürnte damit erneut das Netz.

Twitch: Pokimane fällt erneut negativ auf

Bereits in der Vergangenheit ist Imane Anys, besser bekannt als Pokimane, aufgrund arroganter Aussagen wie „Dieses Gesicht verdient mehr Geld, als du je in deinem Leben sehen wirst“ aufgefallen. Erneut erzürnt sie ihre Fans, als sie sich in ihrem Stream am 18. November gegenüber einem Zuschauer im Ton vergriff. Dieser beschwerte sich bei der Influencerin über den hohen Preis der Myna-Mini-Kekse, die in Stapeln von vier Tüten für 28 US-Dollar verkauft werden (Quelle: Twitter).

Darauf antwortete Pokimane, dass es vier Tüten seien, also nur 7 Dollar pro Tüte. „Ich weiß, ich weiß, Mathe ist schwer, wenn man ein Idiot ist. Aber wenn du pleite bist, sag es einfach“, so der Influencer. Die Reaktionen waren noch während des Streams als auch danach dementsprechend, woraufhin sie sich öffentlich entschuldigte.

Was sie gesagt habe, sei zu 100 Prozent als Witz gedacht gewesen, sie würde aber verstehen, dass es unsensibel rüberkam. Sie würde auch verstehen, dass der aktuelle Preis für einige zu hoch sein könnte und versprach, über die Preisgestaltung nachzudenken, um Myna so erschwinglich wie möglich zu machen. Ob sie damit das Vertrauen ihrer Fans zurückgewinnen kann, ist ungewiss, zumal viele immer noch denken, dass es sich bei ihren Keksen um ein Plagiat handelt (Quelle: Twitter).

„Der immense Hass auf Frauen im Internet ist verstörend“, so eine andere Streamerin

Während sich Pokimane mit ihrer Aussage sicher keinen Gefallen getan hat, stehen andere Influencer hinter ihr, darunter CoD-Streamerin Nadia. Laut ihr würde es hier um den generellen Hass auf Frauen im Internet gehen.

Leute wie n3on, Jack und Sneako dürften es sich erlauben, Negativität im Internet zu verbreiten und Menschen in der Öffentlichkeit zu belästigen. Aber wenn Frauen Kekse verkaufen, würden sich plötzlich alle zu Wort melden (Quelle: Twitter).