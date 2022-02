Ist das endlich der große Durchbruch für Android-Tablets? Nach unzähligen Jahren, in denen Google das Android-Betriebssystem in erster Linie für Smartphones entwickelt hat, wurde jetzt eine Kehrtwende durchgeführt. Schon davor haben viele Hersteller angefangen, Android-Tablets zu bauen. Das hat gute Gründe.

Viele neue Android-Tablets kommen

In den letzten Jahren war die Auswahl an Android-Tablets sehr beschränkt. Samsung hat schon immer Android-Tablets gebaut und auch Huawei hatte einige im Programm. Dann war Huawei durch den USA-Bann eingeschränkt worden und Samsung blieb irgendwie allein zurück. Lenovo gab es auch noch, doch eher so im Hintergrund. Xiaomi hat seine Chance gesehen und nach Jahren der Abstinenz mit dem Xiaomi Pad 5 wieder ein Android-Tablet gebaut. Und plötzlich sind die Vorhänge gefallen.

Endlich wieder auf dem Tablet-Markt. Wir haben das Xiaomi Pad 5 ausprobiert:

Ein Hersteller nach dem anderen will plötzlich Android-Tablets bauen. Besonders aus China kommen immer mehr solcher Geräte oder Ankündigungen. Oppo, Vivo, Realme und bald auch OnePlus sind mit dabei. Auf einmal baut Motorola wieder ein Android-Tablet. Das letzte Tablet wurde vor 11 Jahren vorgestellt. Und auch Google scheint Interesse an einem Android-Tablet unter der Pixel-Marke zu haben. Das alles hat einen Grund: Google nimmt Android-Tablets wieder ernst.

Vermutlich war Google schon seit längerer Zeit mit den verschiedenen Smartphone-Herstellern in Kontakt und hat hinter den Kulissen verraten, dass man den Fokus stärker auf Android-Tablets und Falt-Handys mit großen Displays legen will. Android 12L wurde geboren. Das dürfte der Hauptauslöser dafür sein, dass jetzt plötzlich so viele neue Android-Tablets erscheinen. Bisher mussten die Hersteller ihre Android-Oberfläche umständlich für Tablets anpassen. Für Samsung und Xiaomi kein großes Problem, für alle anderen Hersteller aber schon.

Neue Android-Tablet bringen Bewegung in den Markt

Schon das Xiaomi Pad 5 hat im Test gezeigt, dass andere Hersteller auch tolle Android-Tablets bauen können. Genau wie bei Smartphones muss es einfach eine größere Auswahl von verschiedenen Geräten unterschiedlicher Hersteller geben, aber auch die passende Software dazu. Google geht das nach unzähligen Jahren mit Android 12L endlich an. Jetzt fehlen nur noch die Entwickler von Apps und Spielen, die das Potenzial von Android-Tablets neu bewerten und speziell angepasste Inhalte anbieten. Auf dem iPad klappt das doch auch, wieso dann nicht auch auf Android-Tablets.

Die brandneuen Samsung-Tablets ausprobiert:

Die ganze Entwicklung wird zudem dafür sorgen, dass sich auch Samsung immer weiter verbessern muss. Mit den Galaxy-Tab-S8-Tablets hat man gut vorgelegt, doch besonders die Mittelklasse wird von den chinesischen Herstellern ins Auge gefasst. Und da dürfte Samsung gern noch etwas mehr bieten.