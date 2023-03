Beim Xbox Game Pass endet eine Ära – Microsoft stellt das Probe-Angebot für Neukunden ein. Statt im ersten Monat nur einen Euro zu zahlen, müssen Gamer direkt den vollen Preis berappen. Immerhin stellt Xbox aber andere Rabatte in Aussicht.

Xbox Series X Facts

Jahrelang hat Microsoft Neukunden den Xbox Game Pass mit einem attraktiven Spar-Angebot schmackhaft gemacht: Der Zugriff auf die Spiele-Bibliothek kostete im ersten Monat nur 1 Euro. Nun hat es sich allerdings ausgespart, denn Microsoft hat den Einsteiger-Deal gestrichen.

Xbox Game Pass: Spar-Angebot fällt weg

Ab sofort gibt es den Xbox Game Pass für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen nur noch als Vollpreis-Angebot – Game Pass Ultimate kostet 12,99 Euro im Monat, während die plattformbegrenzten Game Pass PC und Game Pass Konsole jeweils mit 9,99 Euro zu Buche schlagen. Dafür erhaltet ihr Zugriff auf eine wechselnde Bibliothek mit hunderten Spielen, die ihr zocken könnt, solange sie im Abo verfügbar sind. Mit Game Pass Ultimate könnt ihr eine Auswahl davon dank Cloud-Gaming sogar auf mobilen Endgeräten spielen.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.03.2023 10:37 Uhr

Kari Perez, Head of Global Communications bei Xbox, hat das Wegfallen des Einsteiger-Angebots für den Game Pass bestätigt, allerdings sollen dafür in Zukunft andere Angebote verfügbar gemacht werden. Weitere Details konnte Perez jedoch nicht bekanntgeben. (Quelle: TheVerge)

In unserem Video vergleichen wir für euch die Vor- und Nachteile von Game Pass, PS Plus und Nintendo Switch Online:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste Abonniere uns

auf YouTube

Wann kommt der neue Xbox Game Pass nach Deutschland?

Während Microsoft mit dem 1-Euro-Schnuppermonat ein Game-Pass-Angebot vom Markt nimmt, wird ein weiteres dagegen gerade erst aufgebaut. Mit Xbox Game Pass Friends & Family bietet das Unternehmen ein Abo an, das von bis zu 5 Personen geteilt werden kann. Derzeit ist der Service allerdings in vielen Regionen noch nicht offiziell verfügbar – in Europa ist das Angebot aktuell einzig in Irland zu haben. Dort kostet Xbox Game Pass Friends & Family 21,99 Euro im Monat.

Der Xbox Game Pass hat gerade erst neue Konkurrenz bekommen – und zwar von Amazon:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.