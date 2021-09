Mit dem Xiaomi 12 Ultra erwartet uns ein Top-Smartphone, das in vielen Bereichen neue Maßstäbe setzen soll. Jetzt wurden zwei Details bekannt, die das bestätigen. Einmal geht es um die Kamera und dann noch um die Schnellladefunktion, die in der Geschwindigkeit erstmals zum Einsatz kommen sollen.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 Ultra nimmt 1.920 Bilder pro Sekunde auf

Je leistungsstärker Smartphones und Kamerasysteme werden, desto mehr Möglichkeiten erschließen sich. Das gilt wohl auch für das Xiaomi 12 Ultra. Mit dem neuen High-End-Smartphone soll man Zeitlupenaufnahmen in Full-HD-Auflösung mit 1.920 Bildern pro Sekunde aufnehmen können (Quelle: Weibo). Kein Smartphone der Welt beherrscht bisher so eine Funktion in dieser hohen Auflösung. Das Huawei P40 Pro kommt bei HD-Auflösung auf 7.680 Bilder pro Sekunde, was spektakuläre Aufnahmen erlaubt. Bei Full HD sind es dann aber nur noch 960 Bilder pro Sekunde.

Diese Funktion wird nur möglich, da Xiaomi im 12 Ultra eine neue Kamera und den schnellsten Prozessor verbaut. Zudem muss für die Verarbeitung der Daten extrem schneller Speicher zur Verfügung stehen. Ob man nun Aufnahmen mit 1.920 Bildern pro Sekunde machen will, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Denn das heißt im Umkehrschluss auch, dass in höheren Auflösungen ebenfalls mehr Bilder pro Sekunde möglich sein müssten, was im Alltag eine große Hilfe sein dürfte.

Xiaomi 12 Ultra könnte mit bis zu 200 Watt laden

Ein weiteres Gerücht besagt, dass das Xiaomi 12 Ultra mit 200 Watt in extrem kurzer Zeit aufgeladen werden könnte (Quelle: GizChina). Bisher sind 120 Watt per Kabel Standard. Xiaomi hatte aber kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem 200 Watt kabellos möglich sind:

Sollte das Xiaomi 12 Ultra mit 200 Watt aufgeladen werden können, wäre das ein neuer Rekord in einem Smartphone, das tatsächlich verkauft wird. Von 0 auf 100 Prozent wäre das Smartphone dann in 8 Minuten voll. Da kann kein anderer Hersteller mithalten. Sicher sind sich die Insider aber nicht, ob die Technologie wirklich jetzt schon zum Einsatz kommt. Die Vorstellung der Xiaomi-12-Serie wird im Dezember erwartet.

