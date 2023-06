Xiaomi bringt extrem viele Smartphones auf den Markt. Nur wenige davon sind wirklich etwas Besonderes. Beim Redmi Note 12R könnte das anders sein. Dort kommt nämlich ein brandneuer Prozessor zum Einsatz, den so bisher noch niemand verbaut hat.

Xiaomi-Handy mit neuem Qualcomm-Prozessor gesichtet

Bei günstigen Smartphones spielt die genaue Ausstattung nur selten eine wirklich wichtige Rolle. Solange ein anständiges Display, ein großer Akku und eine solide Kamera verbaut sind, passt es für die meisten. Optisch ansprechend muss es für viele natürlich auch aussehen. Das Redmi Note 12R dürfte überall ein Haken setzen. Es soll dem Redmi 12 ähneln, aber eine etwas bessere Ausstattung bieten.

Aufgetaucht ist das Redmi Note 12R vor der offiziellen Präsentation in China bei der Zertifizierung (Quelle: fonearena). Dort wurde der neue Snapdragon 4 Gen 2 bestätigt, den es noch gar nicht gibt. Es gab zwar Gerüchte, dass Qualcomm an einer neuen Generation arbeitet, vorgestellt ist aber noch nichts. Xiaomi könnte also der erste Hersteller werden, der diesen Chip mit mehr Leistung nutzt.

Zur weiteren Ausstattung des Redmi Note 12R gehören ein 6,79-Zoll-Display, bis zu 8 GB RAM und maximal 256 GB interner Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Der Akku soll 5.000 mAh groß sein und sich mit 22,5 Watt aufladen lassen. Als Besonderheit ist hier noch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse verbaut. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf. 5G gehört genauso zur Grundausstattung wie Android 13 mit MIUI 14.

Wenn ihr ein Xiaomi-Handy besitzt, müsst ihr diese Einstellungen ändern:

Wann erscheint das Redmi Note 12R?

Erwartet wird die Vorstellung des Redmi Note 12R im Juli 2023 zunächst in China. Der Preis soll laut Gerüchten bei 1.099 Yuan starten, was umgerechnet etwa 140 Euro entspricht. Ob und wann das Smartphone nach Deutschland kommt, bleibt offen. Da müssen wir auf die Präsentation warten. Die hat noch nicht einmal in China stattgefunden.