In Deutschland fahren zu wenige E-Autos, um das selbstgesteckte Klimaziel für 2030 noch erreichen zu können. Zu diesem Fazit kommt eine neue Studie. Nun werden mehr Tempo und bessere Maßnahmen gefordert, um die Lücke doch noch zu schließen.

Studie: Klimaziel wird bei E-Autos verpasst

Bis zum Jahr 2030 sollen in Deutschland 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein. So sieht es die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP vor. Der Plan droht allerdings zu kurz zu greifen, falls jetzt nicht neue Maßnahmen ergriffen werden, so eine Analyse des Wuppertal Instituts im Auftrag von Greenpeace.

Das Klimaziel für den deutschen Autoverkehr würde um ganze fünf Millionen Fahrzeuge verpasst, heißt es. Statt 15 müssen es 20 Millionen E-Autos werden. Fast 20 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland entfallen derzeit auf den Verkehr, zwei Drittel davon auf Autos.

In der Studie wird sich auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamts bezogen. Ihnen zufolge gibt es derzeit rund 650.000 reine E-Autos in Deutschland. Insgesamt fahren 48 Millionen Pkw auf deutschen Straßen.

Zu den geforderten Maßnahmen gehört ein früheres Verbot von Neuzulassungen von Autos mit herkömmlichen Benzin- und Dieselmotoren. Dieses soll bereits ab dem Jahr 2025 greifen, um für mehr Tempo bei der Produktion von E-Autos zu sorgen. Auch eine Kfz-Steuerreform könnte dafür sorgen, dass sich Autokäufer in naher Zukunft eher für eine elektrische Variante entscheiden. Für CO2-intensive Autos könnte eine Neuzulassungssteuer helfen. Eine Reform bei der Besteuerung von Dienstwagen könnte ebenfalls ihren Teil beitragen, heißt es in der Studie (Quelle: Greenpeace).

Pkw-Verkehr: E-Autos senken CO2-Emissionen

Sollten bis zum Jahr 2030 in Deutschland 15 Millionen E-Autos unterwegs sein, dann würde der Autoverkehr insgesamt 64 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Dem Klimaschutzgesetz der neuen Regierung zufolge dürfen es maximal 52 Millionen Tonnen sein.