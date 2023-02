Mit Plants vs. Zombies 2 haben die Entwickler von PopCap Games Mitte 2013 den Nachfolger für eines der beliebtesten Mobile Games überhaupt veröffentlicht. Plants vs. Zombies 2 gibt es sowohl für Android und iOS, eine Windows-Version wurde noch nicht umgesetzt.

Pflanzen gegen Zombies Facts

Mit einem kleinen Kniff könnt ihr allerdings Plants vs. Zombies 2 auch auf PC spielen. Hier erfahrt ihr, wie das funktioniert und was man dafür benötigt.

official-trailer-for-plants-vs.-zombies-2-it-s-about-time--hd.mp4

So kann Pflanzen gegen Zombies 2 auf PC spielen

In Plants vs. Zombies 2 müsst ihr euch als Deppie Dave erneut einer schier unendlichen Horde von Zombies gegenüberstellen. Zur Verteidigung errichtet ihr dabei eine Armada von Pflanzen. Dank Superdünger gibt es zusätzliche Spezialkräfte. Nur, wer die beste Verteidigungsstrategie austüftelt, kann die wilden Zombies auch zurückdrängen. Pflanzen vs. Zombies 2 steht kostenlos als Download für Android, iPhone und iPad bereit. Mit einem Android-Emulator lässt sich die App auch auf dem PC installieren. Es wird ein Google-Konto benötigt.

So könnt ihr Plants vs. Zombies 2 am PC spielen:

Um das witzige Tower Defense-Spiel unter Windows nutzen können, benötigt ihr die Software Bluestacks. Installiert Bluestacks und startet über die Anwendung den Android App-Store. Meldet euch im Google Play Store am PC mit den gewohnten Google-Zugangsdaten an. Gegebenenfalls müsst ihr ein neues Google-Konto erstellen. Nun könnt ihr, wie vom Android-Smartphone gewohnt, durch die verschiedenen Apps im Store herumstöbern. Sucht hier Pflanzen gegen Zombies 2 aus und ladet das Spiel auf die Festplatte. Nun könnt ihr Plants vs. Zombies 2 unter Windows starten.

Plants vs Zombies™ 2 ELECTRONIC ARTS

Plants vs. Zombies™ 2 PopCap

Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies 2 Plants vs. Zombies 2

Gibt es Pflanzen gegen Zombies 2 auf PC für Windows?

Steuern könnt ihr die Android-App am PC mit Maus oder der Tastatur. Falls euch die Bedienung von Bluestacks nicht liegt, findet ihr bei uns eine Auswahl weiterer tauglicher Android-Emulatoren für den PC. Bei uns findet ihr zudem Cheats für Pflanzen gegen Zombies.

Lest zum Thema auch:

Nach einem Zombie-Biss: Wie lange würdet ihr überleben?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.