Stardew Valley: Alle Fische fangen (inkl. Ingwerinsel-Update)

Wer in Stardew Valley viel Geld verdienen will, sollte sich definitiv mit dem Fischen beschäftigen. Einige Fischlein bringen euch eine Menge Kohle, dafür benötigt ihr aber Energie und die Info, wo ihr welchen Fisch wann fangen könnt. Was für ein Zufall, dass euch diese Bilderstrecke hier die nötigen Informationen gibt. Um die Energie müsst ihr euch kümmern.

Es gibt verschiedene Faktoren, die euren Fang in Stardew Valley beeinflussen:

Ort

Jahreszeit

Tageszeit

Wetter

Ihr braucht einige Fische für die Gemeinschaftscenter-Bündel, also führt kaum ein Weg an Angeln vorbei. Zudem bringen Fische eine Menge Gold ein, gerade am Anfang, wenn ihr noch auf die erste Ernte wartet.

Die verschiedenen Faktoren haben ebenso Einfluss auf den Wert der Fische. Die Fischarten, die ihr nur bei Regen fangt, sind meist sehr wertvoll – jedoch müsst ihr dafür zeitig raus und auch Glück besitzen. Fischt ihr schon eine Weile, verbessert sich auch eure Fähigkeit und das Angeln wird leichter. Alternativ könnt ihr euch mit Mods etwas helfen lassen.

Braucht ihr noch wertvolle Tipps zum Angeln, findet ihr diese im verlinkten Guide. Damit kommen dann auch einige Upgrades, die es euch erleichtern, sogar legendäre Fische zu fangen. Wo ihr diese findet, seht ihr auch in dieser Bilderstrecke. Viel Spaß!

Angel-Gebiete

Euer Angel-Ausflug mag zunächst beim Ozean oder Fluss beginnen, doch schon bald werdet ihr merken, dass sich die Fische an den komischsten Orten verstecken. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Es gibt insgesamt acht verschiedene Biome, in denen sich die Fische in Stardew Valley aufhalten. Nicht alle sind exklusiv: Manche Fische kommen sowohl hier als auch dort vor. Doch seid ihr auf der Suche nach einem konkreten Fisch, müsst ihr auf eine Vielzahl Faktoren Acht geben. Vor allem die legendären Fische verstecken sich an ganz besonderen Orten.

Das sind die Biome:

Ozean

Fluss

Bergsee

Mine

Waldteich

Geheime Wälder

Calico-Wüste

Ingwerinsel

Es gibt aber noch ein paar besondere Orte, an denen ihr Fische angeln könnt, wie Kanalisation, Hexensumpf oder Mutantenkäferhöhle. Diese Fische findet ihr nicht in den normalen Biomen: