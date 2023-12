Stardew Valley: Die witzigsten und praktischsten Mods

Wollt ihr euer Farmerleben in Stardew Valley etwas individueller gestalten, helfen euch zahlreiche Mods dabei, Dorfbewohner in Pokémon zu verwandeln, beliebte Anime-Figuren zu treffen oder ein Cheat-Menü bearbeiten zu können. Das sind die besten aller Mods.

So könnt ihr Mods installieren

Ganz wichtig: Bevor ihr überhaupt daran denkt, Mods zu installieren, solltet ihr euren Speicherstand sichern. Einige Modifikationen sind nicht von Fehlern befreit und könnten euer Leben auf der Farm ordentlich durcheinanderbringen. Für die Installation der Mods sucht ihr euch folgenden Ordner für die Steam-Version:

C:/Steam/steamapps/common/StardewValley/Mods

Alles, was ihr dann tun müsst, ist die heruntergeladenen Mods zu entpacken und in diesem Ordner platzieren. So einfach war Modden noch nie!

Ihr müsst nichts weiter tun, als die entpackten Dateien an den richtigen Ort zu verschieben, und schon laden die Mods, wenn ihr das Spiel startet. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Manche Mods wie „Anime Style Portraits“ funktionieren etwas anders. Hier müsst ihr folgenden Pfad besuchen, den richtigen Ordner finden und dort die Dateien austauschen. Für die genannte Mod würdet ihr zum Beispiel euch den Ordner „Portraits“ vorknöpfen. Ihr findet hier den richtigen Ort:

C:/Steam/steamapps/common/StardewValley/Content

Alternativ könnt ihr einen Mod-Manager nutzen, der es euch erleichtern, Mods zu installieren, gewisse Mods ein- und auszuschalten und so auch Fehler verursachende Übeltäter ausfindig zu machen. In Frage käme dafür Moondrop, Mod Organizer oder SMAPI Mod Manager. Über einen Mod-Manager könnt ihr mit wenigen Klicks Updates für eure favorisierten Mods installieren.

Für viele Mods müsst ihr SMAPI – Stardew Modding API – installieren. Damit sich dieses als nicht allzu schwer gestaltet, haben wir für euch ein Video von PixelLizzy herausgesucht, die euch Schritt für Schritt erklärt, wie ihr diese Software einrichtet.

Mod-Einstellungen verändern

Wählt die gewünschte Mod aus und stellt sie nach eurem Belieben ein. Sichert aber vielleicht vorher euren Spielstand ab, um auf eine Nummer sicher zu gehen. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Einige Mods bieten die Möglichkeit, über ein Ingame-Menü diverse Einstellungen ganz nach euren Wünschen vorzunehmen. Startet dafür das Spiel und den gewünschten Speicherstand und navigiert zu „Optionen“. Scrollt ganz nach unten und, falls die Mod diese Funktion anbietet, solltet ihr da ein Menü „Mod Optionen“ sehen. Wählt die euch interessierende Mod aus und schon könnt ihr sie anpassen.

Cheat-Menü freischalten

In diesem Menü findet ihr alle Cheats für Stardew Valley.

Ladet ihr euch die Stardew-Valley-Mod für das Cheat-Menü herunter, könnt ihr euch per Knopfdruck Geld auf euer eigenes Konto laden. Alternativ aktiviert ihr unendlich Lebensenergie und Ausdauer, erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit oder schaltet den „One-Hit-Kill“ ein.

Wichtig: Achtet auf die korrekte Spielversion beim Download.

Wollt ihr Stardew Valley als Simulation erleben, solltet ihr von den Cheats absehen. Andernfalls erleichtert ihr euch mit diesem Cheat-Menü das Leben auf der Farm, stellt euer bevorzugtes Wetter ein oder teleportiert euch zu bestimmten Dorfbewohnern, damit ihr ihnen regelmäßig Geschenke überreicht.

Tiere und Monster durch Pokémon ersetzen

Wie süß! Wer würde schon nicht gerne auf Meganie reiten? (Bildquelle: Irow über Nexus Mods)

Pokémon-Fans aufgepasst: Diese Mod verwandeln eure Tiere in süße Pokémon. Die Katze sieht aus wie ein Mauzi, Hunde wie ein Fukano und die Fledermäuse in den Minen werden zu einem Zubat. In dem verlinkten Post findet ihr eine Sammlung aller Pokémon-Mods.

Portraits in Anime-Stil

Gesichter und Emotionen der Dorfbewohner werden wie in einem Anime dargestellt. (Bildquelle: toon1256 über Nexus Mods)

Die Mod Anime Style Portraits ersetzt die Standard-Portrait der Dorfbewohner durch niedliche Bilder in Anime-Stil. Allerdings werden nur die Dialog-Portraits der Charaktere verändert. Trefft ihr eure Mitmenschen auf der Straße, haben sie das übliche verpixelte Gesicht. Die hübschen Anime-Figuren bekommt ihr also nur im Gespräch mit den NPCs zu sehen.

Eine weitere, ähnlich beliebte Mod zu dem Thema ist Stardewvalley Anime Mods von ohodavi – vielleicht sagt euch dessen Stil eher zu.

Fischen leicht gemacht

Die einen lieben sie, die einen hassen sie: Fischen-Minigames. Wenn ihr damit gar nichts anfangen könnt aber nicht drum herumkommt, ist diese Mod genau das Richtige für euch. (Bildquelle: dewmods über Nexus Mods)

Das Fischen-Minigame ist vor allem am Anfang mit niedrigem Skill-Level für viele eine große Herausforderung. Ihr müsst euch aber nicht den Launen des Spiels hingeben: Mit der einen oder anderen Mod macht ihr euch das Fischen deutlich angenehmer.

Zuallererst wäre da die „Easy Fishing“-Mod hervorzuheben. Damit bewegt sich der Fisch weniger und ihr könnt zudem einstellen, wie viel einfacher das Fischen werden soll im Vergleich zum Original.

Wenn euch das Fischen insgesamt nicht gut gefällt, könnt ihr „Teh's Fishing Overhaul“ eine Chance geben. Damit könnt ihr eine unglaubliche Vielfalt an Einstellungen vornehmen: Von der Chance, Müll zu fischen, der Schwierigkeit der individuellen Fischarten bis hin zu wo ihr welchen Fisch findet. Das Rework des Fischen-Minigames hilft auch, das Ganze befriedigender zu gestalten und zeigt euch mit einem Interface beim Fischen, wie gut eure Chancen sind.

Und wenn ihr gar keine Lust auf das ätzende Minigame habt – weg damit! Mit der „Skip Fishing Minigame“-Mod von dewmods könnt ihr komplett darauf verzichten.

Unzerstörbare Zäune

Damit euer hartes Werk nicht verloren geht, könnt ihr mit dieser Mod den Verfall von Zäunen ausstellen. (Bildquelle: CatCattyCat über Nexus Mods)

Wusstet ihr, dass eure Zäune bei Stardew Valley kaputtgehen? Das kann unangenehme Konsequenzen zufolge haben, wenn sich euer ganzer Zoo inklusive Kuh und Huhn auf dem gesamten Gelände verteilt.

Um dies zu verhindern, könnt ihr die Mod „No Fence Decay“ von CatCattyCat installieren. Damit bleiben die einmal gebauten Zäune euch für immer erhalten, außer ihr habt sie satt und reißt sie ab.

Verkaufspreise der Items sehen

Geht ihr mit dem Mauszeiger auf ein Item, wird euch der Verkaufspreis angezeigt. (Bildquelle: Pathoschild über Nexus Mods)

Die Mod „CJB Show Items Sell Price“ zeigt euch den Verkaufspreis eurer Gegenstände im Inventar an – das war's auch schon. Ziemlich nützlich, wenn ihr euch auf den ertragsbringenden Gegenständen konzentrieren wollt.

Ausdauer schneller regenerieren

Die Ausdauer eures Farmers wird bei nahezu jeder Aktivität beansprucht. Mit der Stamina Regen-Mod wird euer Stamina-Balken regeneriert – und das ganz automatisch. Bastelt ihr etwas an der Datei herum, könnt ihr die Rate der Regeneration sogar verändern.

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ab dem ersten Sommer im Spa eure Ausdauer regenerieren könnt? Viele nützliche Tipps wie diesen haben wir für euch in unserer Tipp-Sammlung zusammengestellt:

Zeit kontrollieren

Werdet mit dieser Stardew Valley Mod zum Time Lord! Bestimmt über die Spiel-Zeit und entschleunigt euren Ingame-Alltag. (Bildquelle: cantorsdust über Nexus Mods)

Stardew Valley ist schon ein ausgezeichnetes Spiel. Doch wenn es einen Punkt gibt, der viele Spieler stört, dann ist es die Dauer der Ingame-Tage, denn diese verfliegen wie im Rausch. Kennt ihr dieses Gefühl, gerade in den Minen angekommen zu sein und der Tag ist quasi schon vorbei? So wird das eigentlich entspannende Spiel zu einem Stressfaktor. Doch dafür gibt es Abhilfe!

Mit der TimeSpeed Mod könnt ihr die Zeit zwar nicht zurückdrehen, aber dafür die Zeit anhalten, verlangsamen/beschleunigen und sogar einstellen, wie schnell sie in unterschiedlichen Instanzen vorbeigeht. Das macht das Spiel deutlich entspannter.

NPCs auf der Karte sehen

Diese Mod ist extrem praktisch, um NPC zu finden, statt die ganze Zeit das SV-Wiki zu konsultieren. (Bildquelle: Bouhm über Nexus Mods)

Abigail hat Geburtstag und ihr habt sogar rechtzeitig einen funkelnden Amethyst besorgt, um bei ihr zu punkten. Doch wo steckt die Gute?

Wenn ihr in Stardew Valley auf der Suche nach einem NPC seid, ob für eine Quest, Geschenketausch oder Liebesbekundung, kann es ganz schön nervig sein, diese ausfindig zu machen. Doch mit nur einer kleinen Mod gehört das Gesuche der Vergangenheit an.

„NPC Map Location“ zeigt euch über das Interface eurer Karte, wo sich welcher NPC befindet und ihr müsst nie wieder sinnlos durch Pelican Town düsen.