Aldi Talk legt nach: Jetzt bekommt ihr bis zu 30 GB ohne Aufpreis

Aldi Talk erhöht das Datenvolumen in seinen Kombi-Paketen. Von der Anpassung profitieren Bestands- und Neukunden gleichermaßen. Besonders Vielnutzer können sich über das verdoppelte Datenvolumen freuen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Talk: Mehr Datenvolumen bei Kombi-Paketen

Ab sofort bieten die drei Prepaid-Tarife von Aldi Talk mehr Datenvolumen. Das Kombi-Paket S wird mit 15 GB statt bisher 10 GB ausgestattet. Nutzer des Kombi-Pakets M erhalten 30 statt 20 GB, beim Kombi-Paket L verdoppelt sich das Volumen von 30 GB auf satte 60 GB.

Anzeige

Alle Tarife unterstützen 5G mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Die Preise bleiben unverändert: 8,99 Euro, 13,99 Euro und 18,99 Euro – jeweils alle vier Wochen. Die Tarife beinhalten außerdem unbegrenztes Telefonieren und SMS innerhalb Deutschlands sowie EU-weites Roaming.

Anzeige

Das Angebot richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden. Es spielt also keine Rolle, ob bereits eines der Kombi-Pakete von Aldi talk verwendet wird oder ob Nutzer von einem anderen Anbieter zu Aldi wechseln. Die Rufnummer kann mitgenommen werden.

Neben der Gebühr, die alle vier Wochen anfällt, müssen sich die Kunden ein Starter-Set besorgen. Dieses ist derzeit für 1,99 Euro erhältlich und enthält ein Startguthaben von 10 Euro (Quelle: Aldi Talk).

Die neuen Prepaid-Tarife von Aldi Talk. (© Aldi Talk)

Anzeige

Aldi Talk: Mehr Volumen für Jahrespakete

Bereits im November hat Aldi Talk seine mobilen Jahrespakete für 2025 überarbeitet und bietet auch hier deutlich mehr Datenvolumen – die Preise bleiben aber gleich. Die Jahresflatrate XS, das günstigste Paket, enthält nun 40 GB für 69,99 Euro, das sind 10 GB mehr als bisher.

Auch die teureren Pakete wurden aufgewertet: Das Jahrespaket S bietet 150 GB für 99,99 Euro, das größte Paket, das Jahrespaket L, wurde sogar auf 250 GB aufgestockt. Das sind 50 GB mehr als bisher. Das Inklusiv-Volumen kann flexibel genutzt werden, da das Kontingent nicht monatlich aufgeteilt wird. Es steht ab dem ersten Tag des Vertragsjahres in voller Höhe zur Verfügung.

Lohnen sich Prepaid-Tarife eigentlich noch? Die Antwort gibt es im Video:

Lohnt sich heutzutage noch ein Prepaid-Tarif? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.