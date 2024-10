Bei Amazon bekommt ihr momentan Surround-Lautsprecher des Herstellers Bose besonders günstig erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Amazon verkauft Surround-Lautsprecher von Bose zum Tiefpreis

Bei den Bose Surround-Speakers handelt es sich um die kompaktesten Lautsprecher von Bose, die 5 Watt Leistung bieten und zur Erweiterung einer Bose-Soundbar (kompatible Modelle weiter untern) konzipiert sind. Derzeit sind die Lautsprecher bei Amazon zum besonders günstigen Preis von nur 263,38 Euro statt 309,78 Euro erhältlich sind (Angebot bei Amazon ansehen).

Bose Surround Speakers

Das zeichnet die Surround-Lausprecher von Bose aus

Die Bose Surround-Lautsprecher wurden entwickelt, um Musik, Filme und TV-Sendungen in atemberaubendem und raumfüllendem Surround-Sound wiederzugeben. Dazu braucht ihr einfach nur die Adapter an die Stromversorgung anschließen und die Receiver kabellos mit der Soundbar verbinden. Die Bose Surround Speakers sind mit den folgenden Produkten kompatibel und für deren Erweiterung konzipiert: Bose Smart Soundbar 300, Bose Soundbar 700, Bose Soundbar 500 sowie SoundTouch 300. Für einen noch beeindruckenderen Klang mit kraftvoller Bass-Wiedergabe bietet sich übrigens die zusätzliche Integration des Bose Bass Module 500 oder des Bose Bass Module 700 an.

Für wen lohnen sich die Surround-Speaker von Bose?

Die Surround-Speaker von Bose lohnen sich, speziell natürlich zum derzeit sehr günstigen Preis für alle, die Bedarf an hochwertigen und klangstarken Lautsprechern als Erweiterung für eine der oben genannten Soundbars für einen raumfüllenden Surround-Sound haben. Überzeugt zeigten sich von den Bose-Lautsprechern übrigens auch deren bisherige Käufer bei Amazon, denn diese vergaben im Schnitt eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen bei 1173 Bewertungen. Besonders positiv hervorgehoben werden dabei von den Rezensenten der starke Klang der Surround-Lautsprecher von Bose, sowie deren einfache Einrichtung.

Bose Surround Speakers

