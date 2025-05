Google legt nach den Pixel-10-Handys erst richtig los

Google hat seine Pixel-Smartphones in den letzten Jahren zwar immer besser gemacht, war an einer Stelle im Vergleich zur Konkurrenz aber deutlich im Nachteil. Die Leistung des verbauten Chips konnte einfach nicht mithalten. Das wird sich bei den Pixel-10-Handys ändern und auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Google sichert sich TSMC-Fertigung für Pixel-Handys

Google geht nämlich eine mehrjährige Partnerschaft mit dem taiwanesischen Chip-Hersteller TSMC ein. Die Vereinbarung zur Produktion der hauseigenen Tensor-Chips erstreckt sich über die nächsten drei bis fünf Jahre und reicht bis zur Pixel-14-Generation. Ein strategischer Schachzug, der Google langfristige Planungssicherheit verschafft und die aktuell beste Chip-Fertigung sichert.

Die Zusammenarbeit zwischen Google und TSMC startet in den kommenden Monaten mit den Pixel-10-Handys. Der erste TSMC-gefertigte Tensor-Chip wird im modernen 3-nm-Verfahren produziert. Diese Fertigungstechnologie verspricht höhere Effizienz und bessere Performance als bisherige Tensor-Chips von Google, die bei Samsung gebaut wurden.

Die langfristige Vereinbarung soll während eines Besuchs hochrangiger Google-Manager am TSMC-Hauptsitz in Taiwan besiegelt worden sein. Für Google bedeutet die Partnerschaft nicht nur gesicherte Produktionskapazitäten, sondern auch technologische Kontinuität. Der Konzern plant zudem den Einsatz eines völlig neu entwickelten ISP (Image Signal Processor) für die Kamera-Technologie des Tensor G5 sowie die Integration eines MediaTek-Modems für verbesserte Akkulaufzeit und Temperaturmanagement.

Hauptgrund für Pixel-Rückgaben bekannt

Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Interne Dokumente sollen enthüllt haben, dass Überhitzungsprobleme der bisherigen Tensor-Chips der Hauptgrund für Pixel-Geräte-Rückgaben waren. Mit der TSMC-Partnerschaft und den geplanten technischen Verbesserungen adressiert Google diese Schwachstelle direkt.

Google könnte ab den Pixel-10-Smartphones auch erstmals leistungstechnisch mit der Konkurrenz mithalten. Die Tensor-Chips hingen der Konkurrenz bisher nämlich weit hinterher. Google konnte das mit einzigartigen KI-Features und herausragenden Kameras ausgleichen, will nun aber in jedem Bereich überzeugen. Die Pixel-10-Handys werden zeigen, ob das klappt.