Sparkasse gibt Spar-Tipps für den Herbst: So senkt ihr eure Kosten

Die Tage werden kürzer, die Heizperiode beginnt. Wer sein Erspartes zusammenhalten will, sollte den Gürtel etwas enger schnallen. Die Sparkasse verrät seinen Kunden ein paar allgemeine Spar-Tipps für den Herbst.

Sparkasse gibt Tipps zum richtigen Heizen

Der Herbst ist da und mit ihm die Sorge um steigende Heizkosten – auch wenn Preise für Öl und Erdgas etwas zurückgehen. Doch aufgepasst: „Nur ein Grad senkt die Heizkosten um rund 6 Prozent“, verrät die Sparkasse. Die optimale Raumtemperatur liegt zwischen 19 und 21 Grad – gemütlich und sparsam zugleich. Cleveres Lüften ist das A und O: Stoßlüften statt Dauerkippen hält die Wärme in den vier Wänden. Und wer das Tageslicht clever nutzt und auf LED-Lampen (bei Amazon anschauen) setzt, kann bis zu 80 Prozent Stromkosten im Vergleich zu klassischen Glühbirnen sparen.

Unser Kollege Peter ist auch ein echter Sparfuchs und gibt euch zusätzliche Tipps an die Hand, mit denen ihr eure Heizkosten noch weiter in den Keller treibt:

Schnäppchenjagd im Herbst: Saisonal shoppen und sparen

Saisonale Produkte sind jetzt nicht nur lecker, sondern auch günstig. Greift lieber bei Kürbis, Äpfeln und Co. zu – euer Geldbeutel wird es euch danken. Zudem kann es sich auch lohnen, bei günstigen Angeboten im Supermarkt etwas mehr einzukaufen und die Ware einzulagern oder einzufrieren.

Auch für Schnäppchen-Urlauber geht es jetzt in die heiße Phase: „Nach der Hauptreisezeit im Sommer gibt es oft günstigere Angebote für Kurzreisen oder Herbsturlaube, da die Nachfrage sinkt“, so die Sparkasse. Ein spontaner Städtetrip oder Wellnessurlaub muss also nicht das Konto sprengen (Quelle: Sparkasse).

Wer hingegen auf der Suche nach neuen Klamotten, um die kalten Jahreszeiten zu überbrücken, sollte am besten nach Sales Ausschau halten und Preise vergleichen. Saison-bedingt steigen die Preise für Herbst- und Winterkleidung jetzt etwas. Wer Geld sparen will, kauft antizyklisch: Also Sommer-Kleidung in den kalten Monaten und umgedreht.

Auch smarte Heizthermostate können auf lange Sicht dabei helfen, Geld zu sparen. Bei Aldi gibt es gerade welche im Angebot:

