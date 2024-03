„Alone in the Dark“: Lagniappes – Alle 45 Fundorte der Geschenke

Die Lagniappes in „Alone in the Dark“ geben euch einen tieferen Einblick in das Leben in Derceto, schalten aber auch Gegenstände frei oder sogar alternative Enden. Wir haben alle 45 Lagniappes für euch gefunden.

Lagniappes bedeutet so viel wie „kleine Geschenke“ in Louisiana-Französisch. Diese Sammelobjekte findet ihr in Derceto, sowie in den Erinnerungen von Jeremy verteilt. Passend zu ihrem Namen sind sie tatsächlich kleine Geschenke, die euch im Spiel aushelfen können oder Fragen zu dem Ende von „Alone in the Dark“ beantworten.

Dafür braucht ihr Lagniappes in „Alone in the Dark“

Die Lagniappes bringen euch verschiedene Vorteile in „Alone in the Dark“. Habt ihr ein Set vervollständigt, erhaltet ihr eine von drei verschiedenen Belohnungen. Der größte Teil der Sets bietet euch „Verbotenes Wissen“, welches euch einen Einblick in die Welt der Bewohner von Derceto ermöglicht.

Insbesondere das Vervollständigen von dem Set „Verlorene Kinder“ kann euch im Spielverlauf helfen. Habt ihr alle drei Lagniappes gefunden, öffnet sich der Kasten im kleinen Salon, in welchem die Schrotflinte hängt. Diese wird euch garantiert im späteren Spielverlauf des Öfteren aus dem Schlamassel ziehen.

Die Schrotflinte ist hinter Schloss und Riegel, solange ihr nicht drei bestimmte Lagniappes gefunden habt.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aber auch das Ende von „Alone in the Dark“ lässt sich mit den Lagniappes beeinflussen. Ist das Set mit „Geheimes Ziel“ markiert, kann dieses ein geheimes Ende entschlüsseln.

Alle 45 Lagniappes-Fundorte in „Alone in the Dark“

Insgesamt gibt es 15 Sets der Lagniappes, welche aus jeweils drei Teilen besteht was euch zu einer Gesamtsumme von 45 Objekten bringt. Ihr findet eine Auflistung aller Sets in eurem Menü unter dem Reiter „Lagniappes“.

Hinweis: Uns fehlen nur noch wenige Lagniappes. Sobald wir diese haben, updaten wir den Artikel für euch.

Lagniappes kommen immer in einem Set aus drei.(Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Verlauf der Geschichte von „Alone in the Dark“ erhaltet ihr manche der Lagniappes automatisch nach einem Gespräch oder beenden einer Quest. Aber Achtung: Ihr könnt nicht alle Lagniappes in einem Spieldurchgang finden!

Basierend auf eurer Charakterwahl am Beginn der Geschichte, werdet ihr unterschiedliche Lagniappes finden können. Spielt ihr also mit Edward, werdet ihr manche der Sammelobjekte, die nur Emily finden kann, verpassen – das Gleiche mit Emily als Startcharakter. Der Großteil der Lagniappes kann aber von beiden Charakteren gefunden werden.

Im Folgenden listen wir euch alle Lagniappes-Fundorte auf, in der Reihenfolge, in der wir sie ausfindig gemacht haben. Zusätzlich zeigen wir euch auch, mit welchem Charakter wir den Sammelgegenstand gefunden haben.

Lagniappes Charakter und Fundort Rattengift Edward/Emily Nachdem ihr Decerto betreten habt, landet ihr in einer großen Küche. Geht durch eine der seitlichen Türen und ihr findet einen Vorratsraum mit einem von der Decke hängenden Schwein. In der Nähe dessen findet ihr das Rattengift auf dem Boden. S-Bahn-Ticket Edward/Emily Geht weiter durch das Untergeschoss. Am Ende des Ganges findet ihr eine Gittertür, durch die ihr gehen könnt. Geradezu in einem Regal findet ihr das Ticket. Stempel Edward/Emily Im Empfangsraum auf der kleinen Theke vor dem Fenster des Sekretärs. Totes Reptil Edward/Emily Auf dem Tisch neben der Truhe in dem Laden, in dem ihr Batiste begegnet. Ju-Ju Edward/Emily Geht die Treppe hinauf zu Miss Jacksons Laden. Ihr werdet von einem Ghul überrascht, der von rechts kommt. Geht zu dem Hocker und ihr findet das gesuchte Objekt. Rohrschach Edward/Emily Geht in das Büro des Sekretärs und lauft zum Ende des Raums. In der Nähe des Safes findet ihr das Lagniappes. Allein in der Finsternis Emily Sofern ihr bereits den Code für den Safe im Büro des Sekretärs habt, findet ihr in diesem das Buch. Uhr der Schwester Edward/Emily Die Uhr befindet sich auf dem Fensterbrett in Lotties Zimmer. Ist das Fenster noch nicht leicht geöffnet, sucht ihr noch zu früh nach dem Lagniappes. Mumifizierte Katze Edward/Emily Geht vom Wintergarten aus in den Küchengarten. Spielt ihr als Emily, erwartet euch eine kurze Sequenz mit Mrs. Thompson. Andernfalls findet ihr die Katze direkt gegenüber der Tür des Wintergartens. Füllfederhalter Edward/Emily Der Füllfederhalter befindet sich in Batistes Zimmer. Weggeworfene Palette Edward/Emily Nachdem ihr mit dem Brückenhebel in das obere Stockwerk im Ölfeld angelangt seid, findet ihr die Palette in der Nähe des offenen Fensters. Schaut vorher nach rechts und quetscht euch durch die Boxen. Die Palette ist in dem Koffer. Hundehalsband Edward/Emily Im Raum mit dem Teleskop, hinten in der kleinen Kiste beim Fenster. Verlorenes Kruzifix Edward/Emily Das Kruzifix befindet sich im Weinkeller in einem der Schränke geradezu. Vorsicht vor der offenen elektrischen Leitung. Beignet Edward/Emily Geht in das Zwischengeschoss über dem großen Salon. Auf der linken Seite ist eine Kommode mit einer Schale, in welcher sich das Beignet befindet. Spritze Edward/Emily Die Spritze liegt im Erdgeschoss vom großen Salon hinter dem kaputten Piano. Spielt ihr mit Emily, erhaltet ihr eine Sequenz zwischen ihr und Grace, welche mit der Spritze zu tun hat. Ein Licht in der Ferne Edward Habt ihr Ruth im Zwischengeschoss getroffen, ist sie dabei ein Buch zu lesen. Entfernt euch nach dem Gespräch von ihr und ihr könnt kurze Zeit später zurückkehren und das Buch einsammeln. Emily Auch Emily muss erst auf Ruth treffen, um das Lagniappes zu finden. Allerdings befindet ihr euch hierbei an einem anderen Ort. Habt ihr die Sequenz zwischen den Beiden erhalten, geht ihr wie mit Edward vor. Verlasst den Bereich für eine Weile und kehrt zurück um das Buch einzusammeln. Kastenteufel Edward/Emily Der Kastenteufel steht auf einem Stuhl in Graces Zimmer. Interagiert einmal mit dem Spielzeug, bevor ihr es aufhebt. Das maskierte Böse Edward/Emily Ihr findet das Lagniappes in der großen Bibliothek. Bevor ihr den Schlüssel von dem steinernen Mönch nehmt, solltet ihr durch das Loch in der Wand auf dem gleichen Stockwerk gehen. Es leuchtet grünlich und ist etwas überwachsen. Streichholzbriefchen Edward/Emily Erhaltet ihr automatisch, nachdem euch Ruth zum Hafen bringt. Schreibmaschinenband Edward/Emily Am Hafen beim zweiten Kran. Kaputte Trompete Edward/Emily Im Importlager im Erdgeschoss. Geht zu der eigentlichen Eingangstür und schaut nach links. Die Trompete liegt auf einer Kiste. Poster vom Schattenmann Edward/Emily Nachdem ihr das Importlager verlassen könnt, geht nicht direkt zu eurem nächsten Ziel. Geht stattdessen in die Gasse an der Seite und in den Hof. Das Poster hängt an der Wand. Kanope Edward/Emily Angekommen im versunkenen Tempel, findet ihr die Kanope direkt vor der großen Statue. Kinder der dunklen Sonne Edward/Emily Lauft durch den Tempel, bis ihr im oberen Geschoss seid und am Kopf der großen Statue vorbeigelaufen seid. Am Ende des Gangs ist ein weiterer Raum mit dem Gegenstand. Zerbrochene Brille Edward/Emily Nach der Zwischensequenz, in der ihr Lottie und Batiste belauscht, geht ihr durch das Esszimmer Richtung Dienertreppe und dann zu dem WC. Die Brille liegt im Waschbecken. Opernprogramm Edward/Emily Geht in den kleinen Salon und ihr findet das Opernprogramm auf dem Sessel in der Ecke. Drehbuch Edward/Emily Geht in Cassandras Zimmer. Ihre Habseligkeiten sind gepackt und stehen neben der Tür. Zwischen ihnen liegt das Drehbuch. Kriegsfoto Emily Geht in Ruths Zimmer. Auf ihrer Kommode findet ihr das Foto. Klimpernder Mixbecher Edward/Emily Geht zu dem großen Salon, nachdem ihr in Ruths Zimmer wart. Dieser ist zu seinem alten Glanz transformiert. Hinter der Bar findet ihr den Becher. Karte der Karibik Edward/Emily Benutzt den Frankreich-Schlüssel mit dem Globus im Wohnzimmer. Sündenbock Edward/Emily Auf der Liege im Krankenzimmer rechts neben dem Eingang. Facettierte Scherbe Edward/Emily Angekommen auf dem Dachboden, haltet ihr euch rechts. Geht an das Ende des Raums und ihr findet einen kleinen separaten Bereich mit der Scherbe. Kaputter Kompass Edward/Emily Geht die Treppe im Dampfschiff hinunter und durch die rote Tür. Der Kompass liegt auf einer Kiste. Bleiche Maske Edward/Emily Lauft zu der obersten Ebene des Schiffs. Hier findet ihr eine große Glocke und dahinter ein Loch im Boden, durch das ihr euch fallen lasst. Im zweiten Raum liegt die Maske auf einem Sessel. Asche von Indigo Edward/Emily Geht in Raum Nr. 3, nachdem ihr vom Schiff zurückgekehrt seid. Die Asche ist auf den Kisten an der rechten Seite. Seltsame Serviette Edward Auf dem kleinen Tisch, rechts neben dem Eingang vom St. George Hotel. Profanes Totem Edward Folgt dem Weg im Sumpfgebiet und lauft nicht direkt nach rechts zu der großen Brücke. Am Ende des Wegs steht eine kaputte Hütte mit dem Totem. Keksdose Emily Nachdem ihr aus dem Schützengraben zurückgekehrt seid, findet ihr euch im Keller von Derceto wieder. Interagiert mit dem Stromkasten und geht dann zu dem Tisch am Ende des Raums. Zehenzettel Emily Habt ihr das Bauplanrätsel gelöst, wird eine Zwischensequenz ausgelöst. Geht nach dieser zurück zu Johns Leichnam und nehmt den Zehenzettel an euch. Bitte nicht stören Edward/Emily Hängt an der Tür von Dr. Grays Wohnung. Spielzeugtalisman Edward/Emily In Dr. Grays Wohnung, nachdem die Uhr im ersten Zimmer kaputt gegangen ist. Fahle Opfergabe Edward/Emily Geht durch das Portal in Dr. Grays Wohnung. Die Opfergabe hängt an einem der Zelte auf der rechten Seite.

