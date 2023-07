Die ProSieben-Sendung „Germanys Next Top Model“ geht 2024 in die 19. Staffel. Falls ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch für die Ausgabe im nächsten Jahr bewerben. Erfahrt hier, wo das geht und was man dafür machen muss.

Germany's Next Topmodel Facts

Für die Staffel 2024 gibt es einige Änderungen. So können sich erstmals auch Männer bei GNTM bewerben. Es gibt keine Vorgaben, wie groß sein muss hin. Nach oben hin gibt es beim Alter ebenfalls keine Einschränkung. Ihr müsst aber mindestens 18 Jahre alt sein, um bei der Heidi-Klum-Show als Kandidat oder Kandidatin mitzumachen. Die Bewerbung läuft online über ein Formular ab.

Bewerbung für Germanys Next Top Model: Voraussetzungen und Frist

Neben der Größe gibt es auch für die Maße keine genauen Vorgaben. Die Jury betont, dass es vor allem auf eine gute Ausstrahlung und herausstechende Persönlichkeit bei der Bewerbung ankommt.

Im Formular gebt ihr die notwendigen Angaben ein. Seid dabei ehrlich, um nicht in einer späteren Runde ausgesiebt zu werden. Der Anmeldeschluss für die Bewerbung für die nächste „Germanys Next Top Model“-Staffel ist Donnerstag, der 7. September 2023, um 10:00 Uhr. Absagen werden nicht verschickt. Habt ihr also bis zum Ende des Auswahlverfahrens nichts vom GNTM-Team gehört, werdet ihr also leider nicht für die nächste Bewerbungsphase berücksichtigt.

Bei GNTM bewerben per Online-Formular

In dem Formular werden zunächst einige allgemein Informationen zu euch abgefragt, etwa eure Kontaktdaten und das Alter. Damit die Jury einen Eindruck von euch bekommt, sollt ihr ein aussagekräftiges Video sowie ein paar überzeugende Bilder mitsenden. Was genau ihr für das Video und die Bilder machen sollt, entnehmt ihr den Anweisungen aus dem Bewerbungsformular. Nach der ersten Bewerbungsphase wird euch ein Fragebogen zugeschickt, mit denen euch das Casting-Team noch besser kennenlernen möchte. Hier könnt ihr euch im Detail vorstellen. Könnt ihr die Jury überzeugen, werdet ihr für ein Casting vor Ort eingeladen, bevor es in den weiteren Runden darum geht, ob ihr Teil der neuen Staffel im kommenden Jahr sein könnt.

Tipps für eure Bewerbung bei GNTM gibt die Ex-Kandidatin Paulina auf ihrem YouTube-Kanal:

