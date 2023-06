Zwischen den Missionen von Call of Duty: Black Ops kehrt ihr immer und immer wieder in euren Unterschlupf zurück. Wenn ihr euch im Safehouse umschaut, werdet ihr erkennen, dass sich dort eine verschlossene Tür befindet. Im Folgenden verraten wir euch, welcher Code der richtige ist und welche Zahlenkombination ihr benötigt, um die Tür zu öffnen.

Innerhalb der Missionen könnt ihr Beweise für unterschiedliche Nebenmissionen sammeln, sie sind übrigens auch für die 100% in CoD Black Ops Cold War wichtig. Aber auch im Unterschlupf gibt es das ein oder andere Geheimnis zu lüften.

Falls ihr faul sein solltet und die Dokumente gar nicht wissen möchtet, scrollt einfach nach unten, dort teilen wir euch den Code direkt mit.

Hinweise für die verschlossene Tür finden

Um das Schloss zu knacken, benötigt ihr 6 Ziffern. Um die Zahlen zusammenzusuchen, könnt ihr die Hinweise innerhalb des Unterschlupfes abklappern. Hierfür müsst ihr folgende drei Dokumente finden.

Das erste Dokument liegt im hinteren Teil vom Safehouse. Die Tafel mit den Missionen der Kampagne befindet sich in eurem Rücken, geht geradeaus am kleinen Büro vorbei, es sollte auf eurer linken Seite liegen. Im darauffolgenden Gang, der blaue Wände besitzt, hängt das Klemmbrett auf der linken Seite. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt der Kampagne ihr das Dokument anschaut, sind die Rolladen im Büro entweder geöffnet oder geschlossen.

Hier findet ihr das erste Dokument.

Das zweite Dokument ist versteckter und somit schwerer zu finden. Wenn ihr euch vor dem Vorhängeschloss befindet, geht ein paar Schritte zurück und schaut nach unten auf den Boden. Dort liegt das Dokument. Das Klemmbrett liegt vor der Lampe. Es fügt sich ziemlich gut in die Umgebung ein, darum fällt es ziemlich leicht daran vorbeizulaufen:

Hier findet ihr das zweite Dokument.

Das dritte und letzte Dokument findet ihr in der Dunkelkammer. Die Dunkelkammer befindet sich hinter der Missionstafel. Geht einfach auf die Rückseite der Tafel und ihr solltet den Eingang ins Zimmer bereits am roten Licht erkennen. An der Wand hängt das Klemmbrett:

Hier findet ihr das dritte Dokument.

Code für das Vorhängeschloss - Lösung

Falls ihr die Dokument erst gar nicht finden möchtet, geben wir euch hier einfach direkt den Code für das Vorhängeschloss: 112263

Am 22. November 1963 wurde übrigens John F. Kennedy erschossen. Die Lösung ist das Datum des Kennedy-Attentats. Das Spiel bleibt sich seiner Story also treu.

Je nachdem welche Entscheidungen ihr im Spielverlauf trefft, hat das Öffnen der Türe angeblich eine Auswirkung auf euer Ende der Kampagne, dies ist bisher jedoch unbestätigt.

Was befindet sich hinter der Tür?

Im Raum findet ihr einige Überraschungen und das ein oder andere Easter Egg. Ihr findet auch eine alte Arcade-Maschine die ihr ebenfalls benutzen und darauf spielen könnt. Ihr könnt allerdings nur die Games spielen, die ihr während der Kampagne gesammelt habt.

Ebenfalls befindet sich dort ein Computer auf dem ihr euch einloggen könnt. Auf ihm könnt ihr ein Text-Adventure spielen, was eine Anspielung auf den ersten Black Ops Teil ist. Dort konntet ihr das textbasierende Adventure „Zork“ spielen. Um das Spiel zu starten, müsst ihr mit der virtuellen Tastatur einfach nur Zork eingeben und die Enter-Taste drücken. Leider bewirken die Befehle aus dem ersten Teil der Reihe nichts mehr.

