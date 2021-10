Das Runde muss weiterhin ins Eckige, auch in FIFA 22. Die Fußball-Simulation möchte euch mit Neuerungen an den Bildschirm fesseln, zudem könnt ihr dabei wieder Erfolge und Trophäen erspielen. In unserem Leitfaden zeigen wir euch, wie ihr alle Achievements freischaltet.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in FIFA 22 38 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 17x Silber, 17x Bronze) und 37 Erfolge (1.000 Gamerscore) verdienen.

Spielzeit für 100%: Können wir leider nicht angeben. Kann jedoch bei Sportspielen oftmals stark variieren. Rechnet jedoch mit 40+ Stunden.

Können wir leider nicht angeben. Kann jedoch bei Sportspielen oftmals stark variieren. Rechnet jedoch mit 40+ Stunden. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht vorhanden.

Nicht vorhanden. Verpassbare Trophies/Achievements: 0

Wie letztes Jahr auch, müsst ihr alle Modi wie den Karrieremodus, Pro Clubs, FIFA Ultimate Team oder Volta Football spielen, um die 100% zu erreichen.

Der folgenden Übersicht könnt ihr alle Achievements mit ihren Freischaltbedingungen entnehmen. Fast alle der Trophäen/Erfolge sind in FIFA 22 selbsterklärend und brauchen darum keine weitere Erklärung.

Hierfür müsst ihr in VOLTA eurem Avatar im Outfit-Abschnitt ein neues Kleidungsstück anlegen.

Hierfür müsst ihr im Karrieremodus in den Reiter Mannschaft gehen. Dann wählt ihr das Menüfeld Team-Zentrale aus. Daraufhin wählt ihr einen Spieler aus und drückt auf Entwicklungsplan. Danach müsst ihr mit R2/RT (PS/Xbox) auf den Reiter Position wechseln. Jetzt wählt ihr die gewünschte neue Position aus. Nun müsst ihr nur noch oben angezeigte Dauer abwarten, damit der Spieler die neue Position erfolgreich gelernt hat. Sobald der Spieler für den Positionswechsel bereit ist, erhaltet ihr eine Mail im Spiel. Danach folgt der letzte Schritt: Ihr müsst den Positionswechsel im bereits beschriebenen Menü mit Dreieck/Y (PS/Xbox) bestätigen.

Hierfür müsst ihr im Karrieremodus einen neuen Verein erstellen und mit ihm eine volle Saison spielen. Ihr könnt auch einfach eine komplette Saison mit eurem neu erstellen Verein simulieren, daraufhin erhaltet ihr auch die Trophäe.

