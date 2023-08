Genshin Impact: Alle Hydroculus-Fundorte und Belohnungen

Mit dem Update 4.0 wurde das Gebiet „Fontaine“ in Genshin Impact hinzugefügt. Dementsprechend findet ihr dort mit den Hydroculi auch neue Sammelobjekte für die Statue der Sieben. In diesem Guide zeigen wir euch alle Fundorte.

Wofür ihr die Hydroculi benötigt

Die gesammelten Hydroculi könnt ihr, wie bereits erwähnt, bei einer Statue der Sieben in Fontaine abgeben. Sie sind extrem wichtig, da dass die einzige Möglichkeit ist, um eure Ausdauer zu erhöhen.

Darüber hinaus erhaltet ihr mit jedem Stufenaufstieg auch noch weitere wertvolle Belohnungen wie Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Fontaine und „Erinnerungen des reißenden Stroms“. Die folgende Tabelle gibt euch einen Überblick über alle Belohnungen.

Stufe Benötige Hydroculi Belohnungen 1→2 20 • 5x Hydro-Siegel

• 60x Urgestein

• 800 Mora

• Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Fontaine 2→3 22 • 5x Hydro-Siegel

• 60x Urgestein

• 1.200 Mora

• Erinnerung des reißenden Stroms 3→4 25 • 5x Hydro-Siegel

• 60x Urgestein

• 1.600 Mora

• Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Fontaine

Hinweis: Zum Release von Update 4.0 sind nur 85 Hydroculi zu finden. Weitere Hydroculi werden zu späteren Zeitpunkten hinzugefügt, sodass ihr Maximalstufe 10 noch nicht erreichen könnt.

Alle Hydroculus-Fundorte auf der Karte

Wenn ihr wirklich alle Hydroculi sammeln wollt, solltet ihr systematisch einen Fundort nach dem anderen abarbeiten. Ansonsten wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Befindet sich ein Hydroculus in der Nähe, wird der Fundort auf der Minimap angezeigt. In Fontaine könnt ihr tauchen und die Unterwasserwelt erkunden, wo sich auch zahlreiche Hydroculi aufhalten. Deshalb haben wir die Fundorte in zwei Karten aufgeteilt.

Alle Hydroculi auf der Oberfläche

Die Karte zeigt euch alle Hydroculus-Fundorte auf der Oberfläche von Fontaine. (Bildquelle: HoYoLAB)

Alle Hydroculi unter Wasser

Die Karte zeigt euch alle Hydroculus-Fundorte unter Wasser. (Bildquelle: HoYoLAB)

Alle Hydroculus-Fundorte im Video

Die meisten Hydroculi werdet ihr problemlos einsammeln können. Es gibt aber auch einige, die besser versteckt sind oder für die ihr Bedingungen erfüllen müsst. Wenn euch die oberen Karten nicht helfen, werft einen Blick in einen Video-Guide. Wir haben euch das folgende Video des YouTube-Kanals KyoStinV herausgesucht, das alle Fundorte nachvollziehbar zeigt.

