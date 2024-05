Wuthering Waves: Liste aller Charaktere

Mit Wuthering Waves bekommt Genshin Impact es mit einem weiteren Konkurrenten rund um die Hingabe – und die Geldbeutel – der Spieler zu tun. Das Action-RPG verspricht euch nicht nur ein actiongeladenes Ergebnis; ebenso könnt ihr euch auf eine Menge Charaktere freuen, die es kennenzulernen und zu lieben lernen gilt. Welche Charaktere euch bei Wuthering Waves erwarten, erfahrt ihr hier.

Das sind die ersten 17 Charaktere

Hier im Bild seht ihr von links nach rechts Baizhi, Yangyang und Chixia. (Bildquelle: Kuro Games)

Wuthering Waves ist ähnlich aufgebaut wie viele andere sogenannte Gacha-Spiele. Mit der Ingame-Währung Astrite könnt ihr unter anderem verschiedene Charaktere aus den aktuellen Bannern bekommen und so euer Team stärker machen. In Wuthering Waves heißen die Charaktere „Resonators“ – sie sind in der Lage, mit Frequenzen in ihrer Umwelt zu interagieren und daraus Kraft zu schöpfen.

Für gewöhnlich wechseln solche Banner alle 2 Wochen, also könnt ihr euch in Zukunft auf viele neue Charaktere freuen.

Hier seht ihr eine Liste mit allen Charakteren, die es aktuell im Spiel gibt, und welche Eigenschaften diese mitbringen.

Name Attribut Seltenheit Waffe Resonator-Klasse Calcharo Elektro 5☆ Breitschwert Angeboren Encore Fusion 5☆ Gleichrichter Angeboren Jianxin Aero 5☆ Armpanzerung Natürlich Jiyan Aero 5☆ Breitschwert Natürlich Lingyang Glacio 5☆ Armpanzerung Mutiert Rover Verschiedene 5☆ Schwert - Verina Spectro 5☆ Gleichrichter Angeboren Yinlin Electro 5☆ Gleichrichter Angeboren Aalto Aero 4☆ Pistolen Angeboren Baizhi Glacio 4☆ Gleichrichter Mutiert Chixia Fusion 4☆ Pistolen Mutiert Danjin Havoc 4☆ Schwert Mutiert Mortefi Fusion 4☆ Pistolen Mutiert Sanhua Glacio 4☆ Schwert Mutiert Taoqi Havoc 4☆ Breitschwert Natürlich Yangyang Aero 4☆ Schwert Natürlich Yuanwu Electro 4☆ Armpanzerung Natürlich

Zudem sind bereits zwei weitere Charaktere – Jinshi und Changli – angekündigt.

Klassen in Wuthering Waves

Insgesamt gibt es in Wuthering Waves 4 Klassen, die über die Fähigkeiten eurer Charaktere bestimmen.

Congenital (DE: Angeboren)

Mutant

Natural

Artificial (DE: Künstlich)

Worum geht es bei Wuthering Waves?

Der Planet Solaris-3, in der ihr als Rover aufwacht, hat es alles andere als leicht: Er wurde von einer furchtbaren apokalyptischen Plage, „The Rapture“ genannt, heimgesucht. Als Folge davon wird die Welt durch Chaos und gefährliche Kreaturen dominiert. Der Menschheit bleibt nichts anderes übrig, als fortan gegen diese Monster zu kämpfen, um so irgendeine Art von Normalität in der Zukunft wiederherzustellen. Glücklicherweise gibt es starke Individuen, die Resonators, die es mit ihnen aufnehmen können.

In dem Spiel könnt ihr euch frei durch das Open-World bewegen und dabei Ressourcen sammeln, Gegner bekämpfen und die Story hinter der mysteriösen Welt kennenlernen. Werdet ihr herausfinden können, wer ihr seid und was eure Aufgabe ist?

