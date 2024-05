Nur noch kurze Zeit gratis: Steam schenkt euch Fantasy-Strategie-Knaller

Auf Steam könnt ihr euch jetzt noch für kurze Zeit einen Strategie-Hit schnappen, der sonst mit 40 Euro zu Buche schlägt. Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War gibt es noch bis zum 30. Mai kostenlos.

2018 hat Publisher Slitherine das Spiel Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War veröffentlicht – seit seinem Release konnte sich der Fantasy-Strategie-Hit einen guten Ruf in der Community erarbeiten. Falls das Game bislang dennoch an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr es euch aktuell für lau bei Steam schnappen.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War gratis bei Steam sichern

In Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War greift ihr in den andauernden Krieg um den Planeten Gladius Primus ein. Mit Astra Militarum, Space Marine, Orks und Necrons kämpfen vier Parteien unerbittlich um die Rohstoffe des Planeten und ihr könnt eurer Seite zum Sieg verhelfen. Das rundenbasierte Gameplay verlangt euch strategisches Denken ab – ihr müsst Ressourcen abbauen und Technologien entwickeln, während ihr gleichzeitig die Moral eurer Truppen hochhalten und natürlich eure Gegner schwächen müsst.

Schaut euch hier den Trailer zu Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War an:

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War Release Trailer

Auf Steam kann sich Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War eine sehr positive Wertung verdienen – zu diesem Schluss kommen über 10.800 Gamer. Kritisiert wird in erster Linie die DLC-Politik des Spiels, wegen der bestimmte Inhalte extra erworben werden müssen. Solange das Basis-Spiel kostenlos zu haben ist, dürfte dieses Ärgernis aber nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Ihr habt noch bis zum 30. Mai 2024 um 19 Uhr Zeit, um euch den Strategie-Hit gratis zu sichern (auf Steam ansehen).

Steam-Rabatte satt für Warhammer-Fans

Wenn ihr vom Warhammer-Universum einfach nicht genug bekommt, könnt ihr euch auf Steam derzeit noch einige andere Spiele der Reihe zu reduzierten Preisen schnappen. Für noch mehr Strategie-Spaß könnt ihr euch zum Beispiel die einzelnen Teile der Total-War-Trilogie mit Rabatten bis zu 75 Prozent kaufen. Wer Shooter-Action bevorzugt, könnte sich derweil Warhammer 40,000: Darktide sichern und für RPG-Fans lohnt sich ein Blick auf Rogue Trader. (Quelle: Steam)

Auch bei Epic gibt es diese Woche etwas gratis – ihr könnt euch derzeit einen echten Sim-Dauerbrenner sichern:

