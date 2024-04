Google Maps: Button verschwunden? So holt man ihn wieder

Ein Vorteil der Google-Suche ist, dass man schnell auf andere Google-Dienste wie die Bildersuche zugreifen kann. Auch ein Schnellzugriff auf Google Maps war lange Zeit direkt aus dem Ergebnisfenster möglich. Mittlerweile ist der Google-Maps-Button aber verschwunden. Was ist mit dem Shortcut passiert und wie kann man ihn zurückholen?

Sucht man etwas bei Google, findet man über den Links mit den normalen Ergebnissen einige Buttons, mit denen man auf andere Services des Suchmaschinenbetreibers zugreifen kann. So greift man schnell auf passende Inhalte zu seinem Suchbegriff wie Bilder oder News zu. Seit Anfang 2024 kann man auf diesem Weg jedoch nicht mehr einfach so auf das Kartenwerk von Google Maps umschalten. Wer ein Ziel in Maps sucht, muss daher direkt Google Maps öffnen, um sich einen lästigen Umweg zu ersparen. Es gibt aber auch eine Option, mit der man den Maps-Button zurückholen kann. Was ist mit Google Maps passiert?

Warum ist Google Maps in der Google-Suche verschwunden?

Google hat den Button für den schnellen Zugriff auf Maps nicht freiwillig entfernt. Stattdessen steckt der „Digital Markets Act“ (DMA) der Europäischen Union dahinter (Mehr dazu: EU verschärft den Kurs – diese neuen Regeln gelten jetzt). Dabei handelt es sich um Regeln für große Tech-Betreiber wie Google und Apple. Um seine verschiedene Dienste besser zu trennen, muss Google den Maps-Button entfernen. Wollt ihr eine Route planen oder einen Ort besuchen, müsst ihr demnach den Umweg über maps.google.com nehmen – oder ihr nehmt die folgende alternative Option.

Google Maps: Button zurückholen

Falls euch der Button fehlt, könnt ihr ihn wieder zurückholen. Das ist jedoch nicht einfach in den Google-Optionen möglich. Stattdessen benötigt ihr eine Erweiterung für euren Browser. Ein entsprechendes Add-on gibt es für Google Chrome und Firefox. Habt ihr die Erweiterung einmal hinzugefügt, wird bei Suchanfragen der „Maps“-Button wieder oben angezeigt. Zudem erscheint wie gewohnt eine Karte, die ihr anklicken könnt. Danach werdet ihr direkt zum Google-Maps-Dienst weitergeleitet. Hier findet ihr den kostenlosen Download für Chrome und Firefox.

Der „DMA“ hat auch für andere Tech-Giganten Auswirkungen. Apple muss das iPhone zum Beispiel nun auch für alternative App-Stores öffnen.

