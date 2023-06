Am 28. Juni 2023 betritt Luocha, der reisende Händler, die Bühne bei Honkai: Star Rail. Unser Guide verrät euch alles Wissenswerte über den 5-Sterne-Heiler wie seine Stats und Skills sowie den besten Build für Luocha inklusive Lichtkegel und Relikte.

Honkai: Star Rail Facts

Vorstellung des Charakters: Luocha

Auch wenn Luocha zunächst eigentlich recht friedlich und entspannt wirkt, macht er einen recht ominösen Eindruck. Allein die Namen seiner Fähigkeiten wie „Abgrundblume“ und „Todestrieb“ verleiten einen dazu, mehr hinter dem reisenden Händler der intergalaktischen Gilde zu vermuten als einen einfachen Heiler. Auch sein Name wirkt düster: In der buddhistischen Mythologie sind die Luocha (罗刹), auch als Rakshasa bekannt, eine Art von bösen Geistern, die sich vom Menschenfleisch ernähren. Außerdem hat Luocha äußerliche Ähnlichkeit zu einem vertrauten Bösewicht aus anderen Honkai-Teilen... Was es wohl damit auf sich hat?

Element: Imaginär

Imaginär Pfad: Der Überfluss

Der Überfluss Seltenheit: ★★★★★

★★★★★ Erhältlich: Charakter-Banner (limitiert)

Ersten Eindruck von Luocha könnt ihr in diesem Trailer bekommen:

Luocha Stats

LP ANG VTD GES KRIT-Rate KRIT-SCH Level 1 174 102 49 101 5% 50% Level 80 1280 756 363 101 5% 50%

Luocha Skills

Luochas Skills fokussieren sich vor allem auf der Heilung der Verbündeten, auch wenn er mit seiner Ultimate auch einiges an Imaginär-Schaden verteilen kann. Das besonders Reizvolle ist seine Fertigkeit, die ihm erlaubt, Verbündete mit weniger als 50 % Leben ohne Fertigkeitspunkt zu verbrauchen zu heilen - sehr praktisch.

Eindrucksvoll bewahrt Luocha seine Verbündeten vor dem Tod. (Bildquelle: HoYoverse)

Standardangriff Fertigkeit Ultimate Talent Technik Dornen des Abgrunds Gebet der Abgrundblume Todestrieb Zyklus des Lebens Gnade eines Narren Fügt einem Gegner Imaginär-Schaden in Höhe von 50 % von Luochas Angriff zu. Heilt einen Verbündeten um 40% (+3 % pro Stufe) von Luochas Angriff plus 200 (+120 pro Stufe). Sind die Lebenspunkte des Verbündeten unter 50 %, dann setzt Luocha sofort seine Fertigkeit bei diesem Verbündeten ein, ohne Fertigkeitspunkt zu verbrauchen. Der Effekt kann alle 2 Aktionen ausgelöst werden. Luocha erhält 1 Stapelung von „Abgrundblume“. Entfernt einen Buff von einem Gegner und fügt allen Feinden Imaginär-Schaden in Höhe von 80 % (+8 % pro Stufe) von Luochas Angriff zu. Luocha erhält 1 Stapelung von „Abgrundblume“. Hat Luocha 2 Stapelungen von „Abgrundblume“, dann verbraucht er diese und erzeugt ein Feld. Greift ein Verbündeter einen Gegner in diesem Feld an, heilt er sich um 14 % (+0,9 % pro Stufe) von Luochas Angriff plus 70 (+42 pro Stufe). Das Feld bleibt für 2 Runden bestehen. Hat Luocha die Technik eingesetzt, wird sein Talent zu Anfang des nächsten Kampfes sofort aktiviert.

Bester Luocha-Build

Lichtkegel

Beste Lichtkegel 5* Zweitbeste Lichtkegel 5* Beste Lichtkegel 4* Zweitbeste Lichtkegel 4* Echo des Sarges Die Zeit wartet auf niemanden Gespräch nach der OP Quid pro quo

Relikte

Bei den Relikten ist neben prozentualer Heilung vor allem Angriff zu priorisieren, weil Luochas Heilung auf ebendiesem skaliert. Achtet also bei den Unterstats vor allem auf:

Angriff %

Geschwindigkeit %

Lebenspunkte %

Verteidigung %

4-teilig 2-teilig Körper Schuhe Planarsphäre Verbindungsseil Set 1 Musketierin des wilden Weizens Flotte der Alterslosen Heilung % Geschwindigkeit % Angriff % Energie-Wiederherstellungsrate % Set 2 Wanderer der vorbeiziehenden Wolke Raumstation für Versiegelung Heilung % Geschwindigkeit % Angriff % Energie-Wiederherstellungsrate % Set 3 2x Musketierin des wilden Weizens + 2x Wanderer der vorbeiziehenden Wolke Lebhaftes Vonwacq Heilung % Geschwindigkeit % Angriff % Energie-Wiederherstellungsrate %

Wer oder was sich in dem Sarg befindet ist uns bisher nur durch die schwammige Beschreibung von Luocha selbst bekannt. Er bleibt aber auch insgesamt als Person ein Mysterium. (Bildquelle: HoYoverse)

Spuren-Prioritäten

Im Bereich „Spuren“ müsst ihr im Verlauf des Upgrades von Luocha einige Entscheidungen treffen. Dabei solltet ihr Folgendes priorisieren:

Normale Spuren leveln:

Skill -> Talent -> Ultimate -> Grundangriff

Große Spuren freischalten:

Reinigende Wiederbelebung -> Geheiligt -> Durch das Tal

Bonus-Stats:

ATK %

Upgrade-Materialien

Wollt ihr Luocha schnell auf das Maximallevel bringen (aktuell Level 80), werdet ihr die nachfolgenden Materialien brauchen:

3.308.000 Credits (inkl. Leveln)

71x mechanisches zylindrisches Rad

73x mechanisches Gyro-Herz

56x mechanisches Bauteil

65x Goldkrone der vergangenen Schatten

8x Reiseführer

12x Lamento der Wächterin

69x Spross des Lebens

18x Saat des Überflusses

139x Blume der Ewigkeit

Die Blumen, die Luocha auf seinem Charakter-Artwork und im Trailer begleiten, sind in Asien oft symbolisch auf Beerdigungen vertreten. Das passt ganz gut zu den ominösen Skills des reisenden Händlers. (Bildquelle: HoYoverse)

Mögliche Team-Combos

Da Luocha vor allem den Platz des Healers einnimmt seid ihr bei seiner Nutzung nicht auf bestimmte Synergien angewiesen. In Kombination mit z.B. Welt kann er bei Gegnern, die eine Imaginär-Schwäche besitzen, einiges an Schaden austeilen, und die beiden sind bisher auch die einzigen Imaginär-Charaktere im Spiel. Luochas Heilung ist äußerst stark, er ist dabei aber auf die Angriffe der Verbündeten angewiesen. So ist er zum Releasezeitpunkt wahrscheinlich der stärkste rohe Healer im Spiel. Bailu ist aber dennoch nicht zu vernachlässigen, da sie unter anderem eure Charaktere auch wiederbeleben kann.

Lohnt es sich, auf Luocha zu ziehen?

Diese Frage stellen sich Spieler bei jedem Banner, und zurecht, denn die Menge an Währung, die man – vor allem als free to play – ansparen kann, ist limitiert und deshalb sei die Überlegung darum, wohin man investiert, wohl gemacht.

Luocha ist ohne Frage ein starker Healer und macht sich sicherlich gut in eurem Team an Stelle von Natasha oder Bailu. Dabei bringt er aber keinen außergewöhnlichen Vorteil mit sich, sodass sich das Ziehen um jeden Preis lohnen würde – auch die beiden anderen Heilerinnen erfüllen ihren Job sehr gut.

Ihr solltet euch auch vor Augen führen, welche Charaktere als Nächstes kommen werden. So ist die berüchtigte und beliebte Kafka die nächste Unit, die ihr wahrscheinlich nach Luocha werdet ziehen können. Wenn ihr also auf diese sehr gespannt seid, spart euch die Stellaren Jade für Kafka auf. Auch sind durch Leaks bereits einige weitere Charaktere wie Fu Xuan oder Dan Heng 5* Alt bekannt, die wahrscheinlich demnächst erscheinen werden, und wenn ihr nicht gerade am whalen seid, so werdet ihr nicht bei jedem speziellen Banner mitziehen können.

Insgesamt ist Luocha nicht gleichermaßen wie Seele oder Jing Yuan ein game-breaking Charakter, überlegt es euch also zweimal, ob ihr ab dem 28. Juni 2023 auf ihn ziehen wollt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.