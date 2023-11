iPhone Overlay Images: Bilder per Kurzbefehl überlagern

In der Fotos-App auf dem iPhone kann man Bilder nicht nur ansehen, sondern auch bearbeiten. Wer ein Bild über ein anderes Motiv legen will, kann auf einen Kurzbefehl zurückgreifen.

Den entsprechenden Shortcut für die „Overlay Images“ auf dem iPhone findet ihr hier zum Download. Alternativ könnt ihr auch einen anderen Kurzbefehl nutzen (zum Download). Die Shortcuts stammen nicht von Apple, sondern wurden von Nutzern erstellt und anschließend bei Reddit zur Verfügung gestellt.

iPhone: Kurzbefehl für „Overlay Images“

Nach dem Download richtet ihr den Kurzbefehl ein. Öffnet dafür die „Kurzbefehl“-App auf dem iPhone und tippt auf das „+“-Symbol.

So funktionieren die „Overlay Images“ am iPhone:

Startet den Kurzbefehl. Danach wählt ihr das Bild aus eurer Foto-Galerie, das als Hintergrund dienen soll. Anschließend sucht ihr das Bild heraus, das auf das erste Foto gelegt wird. Habt ihr beide Bilder ausgewählt, lässt sich die Position des eingefügten Objekts einfach verschieben. Speichert euer Ergebnis. Die beiden Quelldateien werden nicht überschrieben, stattdessen erhaltet ihr euer Foto mit Overlay in einer neuen Bilddatei.

Das Ergebnis könnt ihr ganz einfach über die Fotos-App in der Galerie auf dem iPhone finden.

Bilder am iPhone übereinander legen

Sollen mehrere Objekte aus verschiedenen Vorlagen in ein Bild eingefügt werden, geht die oben genannten Schritte mit dem Shortcut einfach mehrfach durch. Seit iOS 16 kann man über die Fotos-App Objekte aus Bildern einfach ausschneiden und freistellen. So bekommt ihr ganz einfach die entsprechenden Vorlagen, die ihr in ein anderes Bild einfügen könnt. Mit dem iPhone und dem zusätzlichen Shortcut habt ihr so die passenden Werkzeuge, um mehrere Bilder zu einem neuen Foto zusammenzufügen.

Falls etwas nicht funktioniert oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die Ersteller der Shortcuts bei Reddit kontaktieren oder mit anderen Nutzern diskutieren (Reddit-Thread für Shortcut 1 | Reddit-Thread für Shortcut 2).

