Like a Dragon Infinite Wealth: Spielzeit und Kapitelübersicht

Like a Dragon: Infinite Wealth ist in Sachen Umfang und Spielzeit einer der bis dato längsten Teile der Spielreihe. An dieser Stelle geben wir euch genaue Daten zur Spieldauer und eine Übersicht aller Kapitel im Japano-Rollenspiel.

Like a Dragon: Infinite Wealth Facts

Spieldauer von Like a Dragon: Infinite Wealth

Wenn ihr euch in einen der besten Ableger der Yakuza-Reihe stürzen wollt, wie ihr es auch in unserem Test zu Like a Dragon: Infinite Wealth nachlesen könnt, seid ihr auf jeden Fall für einige Wochen beschäftigt. Selbst, wenn ihr euch nur auf die Story konzentriert, seid ihr laut der Seite How Long To Beat 55 bis 65 Stunden beschäftigt. Es sei erwähnt, dass die Zwischensequenzen ca. 18 Stunden der Spielzeit in der Story ausmachen, wenn ihr diese also allesamt überspringt, dauert euer Aufenthalt auf Hawaii nicht ganz so lange.

Wenn ihr wirklich alles im Spiel machen und sämtliche Aktivitäten zu 100 % abschließen wollt, steigt die Spieldauer sogar auf 125 bis 140 Stunden. Wir selbst haben zirka 100 Stunden benötigt, bis wir alle Trophäen und Erfolge von Like a Dragon: Infinite Wealth freigeschaltet hatten. Für die Platin muss das Spiel dabei nicht zu 100 % abgeschlossen werden.

Neben der Hauptgeschichte gibt es beispielsweise 52 Nebenstorys zu absolvieren. Zudem gibt es 27 verschiedene Jobs im Spiel und ihr könnt jede Menge verschiedene Waffen finden. Wenn ihr den Trip nach Hawaii schon gebucht habt, schaut vorab auch in unsere Tipps, die wir vor Spielstart gerne gewusst hätten.

Alle Kapitel

Im Spielverlauf gibt es insgesamt 14 Kapitel. Nach der Story könnt ihr euren Spielstand abspeichern und mit diesem in das Premium Adventure (Freier Modus, um verpasste Dinge nachzuholen) oder das New Game Plus beginnen. Für Letzteres ist allerdings der kostenpflichtige DLC „Meister-Urlaubs-Paket“ vonnöten.

Die Kapitelübersicht sieht wie folgt aus:

Kapitel 1: Doin‘ the Best I Can

Kapitel 2: Paradise, Hawaiian Style

Kapitel 3: The Fool

Kapitel 4: In the Ghetto

Kapitel 5: Suspicious Minds

Kapitel 6: Puppet on a String

Kapitel 7: Trouble

Kapitel 8: Return to Sender

Kapitel 9: Hard Headed Woman

Kapitel 10: Don't Be Cruel

Kapitel 11: Devil in Disguise

Kapitel 12: For Ol‘ Times Sake

Kapitel 13: Promised Land

Finale: If I Can Dream

