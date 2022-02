Es gibt insgesamt über 100 Nebenmissionen in Dying Light 2: Stay Human. Manche werden freigeschaltet, wenn ihr in der Hauptstory voranschreitet, andere wiederum, wenn ihr Windräder etc. aktiviert. Wir zeigen euch die Fundorte aller Nebenquests, damit ihr keine verpasst.

Dying Light 2 Facts

Wie werden Nebenmissionen in Dying Light 2 freigeschaltet?

Die Nebenmissionen in Dying Light 2: Stay Human erkennt ihr auf der Karte an den Ausrufezeichen. Damit diese Ausrufezeichen aber sichtbar werden, müsst ihr zunächst die Anforderung zum Freischalten einer Nebenquest erfüllen. Anschließend müsst ihr in den meisten Fällen auch noch an dem Questgeber in einem recht großen Radius vorbeilaufen, um das Ausrufezeichen auf der Karte zu sehen.

Um die Sidequests freizuschalten müsst ihr eine Hauptquest bzw. eine andere Nebenmission abschließen oder bestimmte Gebäude wie Windräder und Stromwerke aktivieren bzw. den Gruppierungen zuweisen. Manche der Nebenquests könnt ihr nur nachts, andere könnt ihr nur am Tage verfolgen. Der Mond im Tagebuch deutet daraufhin, dass es sich um eine Nachtmission handelt.

Wichtig! Bedenkt, dass es Nebenmissionen gibt, die ihr nach Abschluss der Hauptgeschichte oder sogar dann, wenn ihr zu weit vorangeschritten seid, nicht mehr verfolgen könnt. Am besten schließt ihr sie dann ab, wenn ihr sie freigeschaltet habt. Solltet ihr doch eine Nebenquest verpasst haben, könnt ihr sie im Koop in der Welt eines anderen Spielers abschließen.

Liste aller Nebenmissionen und ihre Freischaltbedingungen

In der folgenden Tabelle findet ihr nach und nach alle Nebenmissionen und ihre Fundorte. Wir sind noch lange nicht mit der Suche und der Zusammenstellung durch, weshalb wir die Liste stetig erweitern werden.