Der Wärter oder auch Warden ist der neuste und stärkste Mob in ganz Minecraft. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr diesen gefährlichen Gegner findet, wie ihr ihn beschwört und besiegt.

Minecraft Facts

Wo ist der Warden in Minecraft?

Ihr findet den Wärter nur im Tiefen Dunkel. Dieses Biom findet ihr nur tief in der Erde, meistens unter Gebirgsketten und großen Bergen. Ihr müsst also eine Weile graben. Das Tiefe Dunkel ist sehr gut erkennbar an der großen Dunkelheit und dem Sculk, schwarzen Blöcken, die mit hellblauen Steinen durchsetzt sind.

Zwischen dem Sculk findet ihr immer wieder Sculk-Schreier, die den Wärter beschwören. Sie geben ein Alarmsignal von sich, wenn ihr sie berührt. Beim vierten Alarmsignal erscheint der Warden aus dem Boden, solange noch kein anderer Wärter anwesend ist. Selbst platzierte Schreier helfen allerdings nicht bei der Beschwörung.

Wollt ihr dem Warden entgehen, solltet ihr die Sculk-Schreier meiden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den Warden besiegen

Der Warden ist der stärkste Gegner im gesamten Spiel, sogar stärker als die Endbosse. Ohne Rüstung ist ein einziger Treffer von ihm tödlich. Darum solltet ihr gut gerüstet und vorbereitet in einen Kampf gegen den Warden starten. Oder ihn komplett vermeiden.

Der Wärter kann euch nicht sehen und verlässt sich nur auf sein Gehör und seinen Geruchssinn. Solange ihr keine Vibrationen erzeugt und auf Abstand bleibt, seid ihr unsichtbar für ihn. Je öfter ihr seine Aufmerksamkeit erregt, umso aggressiver wird er euch gegenüber.

Im Gegensatz zu anderen Mobs bekommt er keinen Schaden von Lava oder Feuer. Auch Pulverschnee, Schienen, Kakteen und Magma halten ihn nicht auf.

Sollte es doch zum Kampf kommen, stellt euch auf diese Angriffe ein:

Schlag: Sobald der Warden euch nahe kommt, schlägt er zu. Dieser Angriff hat ein geringe Reichweite und kann geblockt werden. Allerdings könnt ihr euren Schild danach 5 Sekunden nicht mehr nutzen. Der Angriff kann bis zu 45 Schaden (22,5 Herzen) hinzufügen.

Sobald der Warden euch nahe kommt, schlägt er zu. Dieser Angriff hat ein geringe Reichweite und kann geblockt werden. Allerdings könnt ihr euren Schild danach 5 Sekunden nicht mehr nutzen. Der Angriff kann bis zu 45 Schaden (22,5 Herzen) hinzufügen. Dunkelheit: Alle Spieler innerhalb 20 Blocks werden mit dem Status Dunkelheit belegt. Dieser hält 12 Sekunden an und wird alle 6 Sekunden erneuert.

Alle Spieler innerhalb 20 Blocks werden mit dem Status Dunkelheit belegt. Dieser hält 12 Sekunden an und wird alle 6 Sekunden erneuert. Ansturm: Der Wärter hält kurz inne, macht einen Buckel und beginnt danach, schnell auf euch zuzustürmen. Ihr könnt euch nicht verstecken, wenn er das tut.

Der Wärter hält kurz inne, macht einen Buckel und beginnt danach, schnell auf euch zuzustürmen. Ihr könnt euch nicht verstecken, wenn er das tut. Schallgeladenes Kreischen: Dieser Angriff kommt nur, wenn ihr außer Reichweite seiner Nahkampfangriffe seid. Auch hier macht er einen Buckel und schießt eine Art Laser in eure Richtung. Dieser Angriff kann nicht geblockt werden.

Dieser Laser wird wahrscheinlich das Letzte sein, was ihr im Kampf gegen den Warden sehen werdet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ein besiegter Wärter lässt einen Sculk-Katalysator fallen. Dieser Block generiert Sculk, wenn Kreaturen in seiner Nähe sterben. Voraussetzung ist, dass diese Kreaturen Erfahrung geben.

