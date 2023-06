Call of Duty verändert sich zwar bereits seit jeher, aber jetzt hat Activision eine Design-Änderung vorgenommen, die es so noch nicht gab und die Einfluss auf alle zukünftigen Ableger hat. Die Fans der Reihe sind jedenfalls wenig begeistert. Wir fassen euch alle Reaktionen zusammen.

Kleine Design-Änderung sorgt für viel Spott

Ohne große Ankündigung hat Publisher Activision eine feine, kleine Änderung vorgenommen, die bei eingefleischten CoD-Fans nur Kopfschütteln auslöst. Und zwar hat das Unternehmen zum ersten Mal den berühmten Schriftzug beziehungsweise das Logo der Reihe verändert. Die Unterschiede sind zwar nur marginal, aber die Fans sind trotzdem sauer.

Die CoD-News-Seite CharlieIntel hat das alte und das neue Logo in einem Twitter-Beitrag gegenübergestellt:

Das neue Logo von Call of Duty ist auffallend eckiger und erinnert einige Fans direkt an Minecraft. Warum Activision sich dazu entschieden hat, den Schriftzug nach 20 Jahren zu updaten, ist indes nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass das neue Design bereits zum Einsatz kommt. So zum Beispiel auf dem Promo-Bild zur kommenden vierten Season von Warzone:

Außenstehenden wäre die Logo-Änderung vermutlich gar nicht aufgefallen, so dezent ist der Unterschied. Die Fans kotzen sich dennoch über die ihrer Meinung nach unnötige Verschlimmbesserung aus. So hagelt es unter dem ersten verlinkten Twitter-Beitrag reichlich Spot und abschätzige Kommentare, Bilder und GIFs.

CoD-Fans sind unzufrieden mit der Reihe

Damit drückt die CoD-Community aber auch ihre allgemeine Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Zustand der Reihe aus. Das neue Warzone ist nicht ansatzweise so beliebt wie der Vorgänger, während die Spielerzahlen von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) im Mai ihren Tiefpunkt erreicht haben. Zumindest auf dem PC:

Dieses Jahr erscheint übrigens kein neuer beziehungsweise eigenständiger CoD-Teil. Stattdessen soll es ein großes Update werden. Was sich Fans genau darunter vorstellen können, bleibt aber vorerst abzuwarten.