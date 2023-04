Die Piglins werfen euch in Minecraft Legends eine Vielzahl von Gegnern entgegen. In diesem Guide erfahrt ihr, was sie draufhaben und wie ihr sie am besten besiegen könnt.

Minecraft Legends Facts

Die Piglins und ihre Fraktionen

In der Kampagne von Minecraft Legends begegnen euch drei verschiedene Horden. Jede von ihnen setzt auf eine andere Strategie:

Die Bastionshorde setzt auf große Festungen mit mehreren Reihen von Mauern. Ihre Krieger sind sehr widerstandsfähig.

setzt auf große Festungen mit mehreren Reihen von Mauern. Ihre Krieger sind sehr widerstandsfähig. Die Sporenhorde baut ihre Portale auf hohe Berge und attackiert euch mit Giftangriffen.

baut ihre Portale auf hohe Berge und attackiert euch mit Giftangriffen. Die Jagdhorde setzt auf Masse statt Klasse. Sie haben eine große Armee, aber wenig Verteidigungsanlagen.

Jede Piglin-Horde benötigt dementsprechend eine etwas andere Herangehensweise. Die Bastion leidet unter Belagerungswaffen, die Sporenhorde will erklommen werden und die Jagdhorde sollte zahlenmäßig in die Schranken gewiesen werden.

Die Sporenhorde bevorzugt es, ihre Basis in großer Höhe zu errichten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In dieser Übersicht findet ihr alle Piglins und ihre Gebäude.

Welche Piglins gibt es in Minecraft Legends?

Ihr könnt eine Menge verschiedener Piglins antreffen. Manche gehören zu speziellen Horden und können nur in ihren Basen angetroffen werden.

Piglin Fähigkeit Horde Typ Streitkolben-Runt Schwächste Einheit alle Nahkampf Lohen-Runts Höhere Angriffsreichweite alle Nahkampf Piglin-Bauarbeiter Bauen Gebäude alle Kein Kampf Sporen-Mediziner Heilen Piglins alle Heiler Sucher Explodieren für großen Schaden alle Nahkampf Kriegswildschwein Stoßen Gegner zurück alle Nahkampf Lavawerfer Widerstandsfähige Belagerungswaffe alle Fernkampf Portalwächter Widerstandsfähige Nahkämpfer alle Nahkampf Barbar Wirbelangriff Bastion Nahkampf (Elite) Sporenrücken Werfen Giftpfeile Sporen Fernkampf (Elite) Pigmadilo Rollen und werfen Gegner zurück Jagd Nahkampf (Elite) Der Unverwüstliche Sehr widerstandsfähig Bastion Boss Der Verschlinger Sehr widerstandsfähig Sporen Boss Die Bestie Sehr widerstandsfähig Jagd Boss

Jede Horde hat ihren eigenen Elite-Kämpfer im Angebot. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Gebäude der Piglins

Die Bauarbeiter der Piglins können eine Vielzahl von Gebäuden bauen: