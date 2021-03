Monster Hunter ist dafür bekannt, dass ihr problemlos hunderte Spielstunden auf der Jagd nach neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen verbringen könnt. Wir zeigen euch, wie viel Spielzeit euch Monster Hunter Rise bieten wird.

Monster Hunter Rise Facts

Umfang und Spielzeit von Monster Hunter Rise

Wo Monster Hunter draufsteht, ist jede Menge Spielzeit drin. Auch Monster Hunter Rise hat bereits zum Release jede Menge Umfang zu bieten. Euch erwarten:

34 Monster

5 Gebiete

14 Waffen

Allerdings ist das nur der Anfang. Capcom hat bereits bestätigt, dass das Spiel in den kommenden Monaten mit kostenlosen Updates erweitert werden wird. Den ersten Monster-Nachschub gibt es bereits im April 2021.

In unserem Video zeigen wir euch, wie sich Monster Hunter Rise spielt, damit ihr den Umfang auch selbst einschätzen könnt. Klickt auf Play um einen Einblick zu bekommen:

Wie lange ihr euch mit Monster Hunter Rise beschäftigen könnt, hängt von eurem Spielstil ab. So könnt ihr in zwar in kurzer Zeit den Abspann der Geschichte freischalten, seid damit aber noch lange vom Endgame und den imposanten Drachenältesten entfernt.

Die Story von Monster Hunter Rise ist an die Dorf-Quests gebunden, die ihr nur im Einzelspieler-Modus absolvieren könnt. Die deutlich anspruchsvolleren Stätten-Quests – das Endgame von Monster Hunter Rise – könnt ihr hingegen in einer Gruppe mit bis zu vier Spielern meistern.

Spielstil Spielzeit Story 15 - 20 Spielstunden Endgame 40- 50 Spielstunden 100% 150+ Spielstunden

Monster Hunter Rise - [Nintendo Switch]

Das erwartet euch nach dem Abspann

Mit dem Abschluss der Story ist Monster Hunter Rise noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, so lässt sich das Erreichen des Abspanns eher als Abschluss des Tutorials verstehen, da ihr euch im Anschluss an die deutlich schwierigeren, hochstufen Quests wagen könnt. Nur in diesen könnt ihr die besten Waffen und Ausrüstungsgegenstände in Monster Hunter Rise verdienen und schließlich liegt genau darin der Reiz des Spiels.

Selbst wenn ihr das Endgame mitsamt Drachenältesten und Apex-Monstern erreicht habt, erwarten euch noch etliche Spielstunden, wenn ihr auf der Jagd nach allen Dekorationen und seltenen Talisman-Varianten seid. Dank der neuen Wechselkünste spielen sich die 14 Waffen außerdem so vielseitig wie nie zuvor, sodass ihr selbst nach hunderten Spielstunden durch den Wechsel eurer Waffe das Feuer neu entfachen könnt.