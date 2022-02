In Pokémon-Legenden: Arceus könnt ihr als besonderes Feature Elite-Pokémon fangen. Wie der Name es erahnen lässt, handelt es sich dabei um ganz besonders starke Pokémon, die sich von ihren normalen Artgenossen unterscheiden. Alles, was ihr über die Elite-Monster wissen müsst, erfahrt ihr im Folgenden.

Eigenschaften von Elite-Pokémon

Elite-Pokémon unterscheiden sich in folgenden Aspekten von ihren normalen Artgenossen:

Elite-Pokémon haben immer die maximale Größe , die für ihre Art möglich ist.

, die für ihre Art möglich ist. Ihr erkennt sie auch schon von weitem an ihren rot leuchtenden Augen .

. Beim Anvisieren werden Elite-Pokémon mit einem gesonderten Symbol markiert.

Im Pokédex von Pokémon-Legenden: Arceus haben Elite-Pokémon eine eigene Kategorie. Zu der Ansicht wechselt ihr über die Plus-Taste.

Sie tragen andere Items bei sich als ihre normalen Artgenossen. Oft sind es EP-Bonbons oder Meistersamen.

bei sich als ihre normalen Artgenossen. Oft sind es EP-Bonbons oder Meistersamen. Die Werte von Elite-Pokémon sind generell besser. Mindestens drei Statuswerte besitzen garantiert Leistungslevel 3. Dieser kann durch Leistungs-Items wie etwa Leistungssand erhöht werden, um die Statuswerte zu verbessern.

Mindestens drei Statuswerte besitzen garantiert Leistungslevel 3. Dieser kann durch Leistungs-Items wie etwa Leistungssand erhöht werden, um die Statuswerte zu verbessern. Elite-Pokémon können Attacken beherrschen, die ihr sonst nur mit Geld bei Attacken-Meisterin Belila kaufen könnt.

könnt. Elite-Pokémon können auch als Shinys auftauchen.

Elite-Pokémon fangen & entwickeln

Natürlich könnt ihr Elite-Pokémon fangen und dies sollte auch euer Ziel sein, da sie so stark sind. Allerdings ist es natürlich auch schwieriger sie zu fangen als normale Pokémon. Wenn ihr sie mit einem Pokéball abwerft, werden sie mit Leichtigkeit direkt wieder ausbrechen. Generell solltet ihr daher euer Spiel vor einem Fangversuch speichern, damit ihr nicht zu viele Pokébälle verschwendet.

Je weiter der Level des Elite-Pokémon euer eigenes Level übersteigt, desto schwieriger wird das Einfangen. Zudem spielt auch euer Sterne-Rang eine Rolle. Fangt ihr etwa schon früh im Spiel ein Elite-Pokémon, wird es euch im Kampf nicht gehorchen, da euer Sterne-Rang dann noch zu niedrig ist.

Die Chancen auf einen erfolgreichen Fangversuch steigen unter denselben Voraussetzungen wie bei normalen Pokémon. Sprich: Senkt ihre KP in den roten Bereich und verpasst ihnen am besten noch eine Statusveränderung, bevor ihr einen Pokéball auf sie werft. Bessere Pokébälle (z.B. Hyperbälle) könnt ihr mit höherem Sterne-Rang erwerben.

Zudem lassen sich Elite-Pokémon genauso wie normale Pokémon weiterentwickeln. So könnt ihr etwa eine Elite-Sichlor zu einem Elite-Axantor entwickeln lassen, wenn ihr ihm das entsprechende Item gebt.

Fundorte von Elite-Pokémon

Von den legendären Pokémon abgesehen können alle anderen Monster auch als Elite-Pokémon spawnen. Dabei gibt es feste Fundorte für manche Elite-Pokémon in den fünf Gebieten des Spiels. Darüber hinaus besteht aber auch generell eine Chance von 2%, dass ein Pokémon als Elite-Pokémon spawnt. Ihr solltet also immer die Augen offenhalten.

Die festen Fundorte von Elite-Pokémon in den einzelnen Gebieten haben wir euch auch auf den folgenden Kartenausschnitten markiert.

Elite-Pokémon im Obsidian-Grasland

Elite-Luxio Elite-Gallopa Elite-Skaraborn Elite-Bojelin Elite-Georok Elite-Heiteira Elite-Damphirplex Elite-Parasek Elite-Karpador Elite-Golbat Elite-Sichlor Elite-Bidifas Elite-Zirpeise Elite-Staravia Elite-Relaxo Elite-Garados Elite-Simsala Elite-Panferno Elite-Schlapor

Elite-Pokémon im Roten Sumpfland

Elite-Schlurplek Elite-Roselade Elite-Raichu Elite-Rihorn Elite-Onix Elite-Welsar Elite-Venuflibis Elite-Honweisel Elite-Skuntank Elite-Tangoloss Elite-Ursaring Elite-Pachirisu Elite-Toxiquak Elite-Chelterrar Elite-Hippoterus Elite-Viscargot Elite-Ursaring Elite-Yanmega

Elite-Pokémon im Kobalt-Küstenland

Elite-Moterpel Elite-Impoleon Elite-Baldorfish Elite-Gastrodon Elite-Vulnona Elite-Tentoxa Elite-Lumineon Elite-Shnurgarst Elite-Octillery Elite-Maschok Elite-Piondragi Elite-Walraisa Elite-Ambidiffel Elite-Entoron Elite-Zwirrfinst Elite-Chaneira Elite-Garados Elite-Mantax

Elite-Pokémon im Kraterberg-Hochland

Elite-Elevoltek Elite-Luxtra Elite-Voluminas Elite-Rihornior Elite-Traunmagil Elite-Geowaz Elite-Pixi Elite-Victogon Elite-Moterpel Elite-Venuflibis Elite-Bronzong Elite-Stahlos Elite-Skorgro Elite-Knarksel Elite-Skorgla

Elite-Pokémon im Weißen Frostland

Elite-Galagladi Elite-Palimpalim Elite-Machomei Elite-Sniebel Elite-Mamutel Elite-Guardevoir Elite-Rexblisar Elite-Firnontor Elite-Quiekel Elite-Keifel Elite-Elektek Elite-Lucario Elite-Frosdedje Elite-Knakrack

